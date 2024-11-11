İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi! Olay ifadeler

Son olarak kızı Dilan Çıtak ile kavga eden ve kızıyla küsen İbrahim Tatlıses yakın dostuyla da arasını bozdu. Tatlıses 40 yıllık dostuna olay bir göndermede bulununca yanıt da gecikmedi.

İbrahim Tatlıses paylaşımında "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" dedi.

Ünlü ismin bu sözleri 40 yıllık dostu ve arasının bozulduğu Metin Cantimur’a söylediği öğrenildi. Cantimur’un ise Tatlıses’in sözlerine karşılık yanıtı olay oldu.

ESKİ DOSTUNA GÖZDAĞI VERDİ

Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne kendisi bir daha konuşamaz" diyen eski dost paylaşımında şu ifadelerin kullandı:

"Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz.” dedi