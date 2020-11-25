İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'den sürpriz buluşma! İbo Show'a konuk oluyor

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir evinde dinleniyor.

Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olacak. Evinde tedavisine devam eden şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

Mehmet Erbil'in kızı Sezin Erbil de çekimler sırasında çektiği fotoğrafı "Ve işte herşeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali" notuyla paylaştı.



