MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'den sürpriz buluşma! İbo Show'a konuk oluyor

İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'den sürpriz buluşma! İbo Show'a konuk oluyor

25.11.2020 23:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'den sürpriz buluşma! İbo Show'a konuk oluyor

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'un yeni bölümünde Tatlıses, sevenlerinin karşısına Mehmet Ali Erbil ile çıkacak. İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra buluşturan programın çekimleri ise Erbil'in evinde gerçekleştirildi.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir evinde dinleniyor.

Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olacak. Evinde tedavisine devam eden şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamıyor! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı!İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamıyor! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

EnrQ1iiW8AEnWQe

Mehmet Erbil'in kızı Sezin Erbil de çekimler sırasında çektiği fotoğrafı "Ve işte herşeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali" notuyla paylaştı.
2881876_fe07ef86c58e121dd3839918e21b1373_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Pandeminin gölgesinde sakin açılış yaptı Pandeminin gölgesinde sakin açılış yaptı
Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Diğer Haberler

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı paylaştı

Kızı paylaştı! İşte son hali...

Cemiyetin ünlü ismi Öznur Yakın'ın sonraki durağı Avrupa

Pandeminin gölgesinde sakin açılış yaptı

İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi

'Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi'

David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor

Beckham çifti ada yaptırıyor

Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın efsane filmindeki o yer yıllar sonra bulundu

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.