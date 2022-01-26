İbrahim Tatlıses verdi veriştirdi! "Anılmaya bile değmezler"

Eski sağlığına kavuşmasının ardından konser maratonuna başlayan İbrahim Tatlıses, yakın arkadaşı Sait Helvacı ile geçtiğimiz akşam bir araya geldi. Helvacı, Tatlıses'e çiğ köfte yaptı.

Uzun bir zaman sonra buluşan ikili, eski günleri anıp dertleşti. İbrahim Tatlıses yine sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"KİMİN VEFASIZ OLDUĞUNU ANLADIM"

Tatlıses, şunları söyledi: "Artık kimin vefasız olduğunu çok iyi anladım. Halkımızın bana layık gördüğü imparator lakabına layık olmaya çalışıyorum. Her geçen gün sağlığım daha iyiye gidiyor. Konserlerim devam edecek."

SİTEM ETMİŞTİ

Gülçin Karakaya ile ilişkisini bitiren ve ardından yeniden barışmak isteyen İbrahim Tatlıses, Twitter'dan "Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!" paylaşımında bulunmuştu.





