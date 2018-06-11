Ibrahima Yattara, Trabzonspor altyapısında antrenör oluyor. Trabzonspor’un efsane oyuncusu ibrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor. Bordo Mavili takımda 8 sezon forma giyen deneyimli isim Trabzonspor’un yeni altyapı sorumlusu Hamit Cihan tarafından altyapıya çağrıldı. Cihan’ın teklifi karşısında büyük memnuniyet duyan Yattara’nın önümüzdeki günlerde altyapıda antrenör olarak göreve başlayacağı ifade edildi. Trabzonspor altyapısının başına geçen Cihan’ın burada yeni bir düzen oturtmak adına farklı hamlelerde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

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