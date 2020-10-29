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Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya gönderme

İTALYA HABERLERİ  | 29.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un Portekizli starı Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu.

Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya gönderme

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.

Juventus'un Barcelona maçında koronavirüs testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullandı.

Asemptomatik olan Cristiano Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan basınına kısa bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını, Zlatan Ibrahimovic'in bu sözlerinin Cristiano Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bay ego konuştu.
Evet çünkü o CR7 yani Cristiano Ronaldo Dünyanın en iyi Futbolcusu sense Gargamelsin
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