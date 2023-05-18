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İç Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

05.05.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, toplam yedi farklı coğrafi bölgeden meydana gelmektedir. Bu bölgelerden biri de İç Anadolu Bölgesi'dir. Ülkemizin orta bölümünde yer alan bölge, pek çok yeryüzü yapısı içermektedir. Bölgede bulunan yeryüzü şekillerini incelemek için haritalardan faydalanılmaktadır. Ova, ırmak, nehir, tepe gibi oluşumları gösteren harita da fiziki harita olarak tanımlanmaktadır. Peki, İç Anadolu Bölgesi fiziki haritası hangi yeryüzü şekillerini içerir?

İç Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin yaklaşık olarak yüzde 21’lik bölümünü kapsamaktadır. Bölgenin etrafında çok sayıda dağ bulunmaktadır. Dağların fazla olmasından kaynaklı bölgeye yağış miktarı oldukça azdır. Dağlar dışında ovalar açısından da zengin bir bölgedir. Bölgede yer alan yeryüzü şekillerini yakından incelemek için fiziki haritaya bakılır. Fiziki haritalar, bölgelerin coğrafi yapılarını inceleyemeye olanak sağlayan haritaların başında gelir.

İç Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Dünya üzerindeki tüm yeryüzü parçalarını fiziki haritalar üzerinden görebilmek ve detaylı inceleyebilmek mümkündür. Türkiye’nin bölgeleri arasında bulunan İç Anadolu Bölgesi de yeryüzü şekilleri açısından büyük bir öneme sahiptir. İç Anadolu Bölgesi coğrafi haritası sayesinde ova, tepe, ırmak, göl, dağ gibi pek çok yeryüzü oluşumunu doğrudan görebilmekteyiz. Bu oluşumlar fiziki harita üzerinde açıktan koyuya doğru farklı renkler kullanılarak belirtilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

İç Anadolu Bölgesi Türkiye’nin ikinci büyük bölgesi olma özelliğini taşır. Bölgenin doğru kısmında çok sayıda dağlara rastlamak mümkündür. Dağların konumu ve boyutları fiziki haritada net bir şekilde yer alır. Bölgede bulunan yeryüzü şekillerinin büyük bir kısmı düzlükten meydana gelmektedir. İç Anadolu Bölgesinde kıvrım ve volkanik olmak üzere toplam iki farklı yeryüzü oluşumu vardır. Bölgede yer alan başlıca dağlar şunlardır:

  • (Kıvrım dağları) Hınzır Dağları
  • (Kıvrım dağları) Akdağ
  • (Kıvrım dağları) Sivrihisar Dağları
  • (Kıvrım dağları) Sündiken Dağları
  • (Kıvrım dağları) Tecer Dağları
  • (Volkanik dağ) Kızılkaya Dağı
  • (Volkanik dağ) Melendiz Dağı
  • (Volkanik dağ) Karadağ
  • (Volkanik dağ) Aydos Dağı
  • (Volkanik dağ) Erciyes Dağı
  • (Volkanik dağ) Demizkazık Dağı
  • (Volkanik dağ) Karacadağ

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İç Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

İç Anadolu Bölgesi'nde ova sayısı epey fazladır. Düz ve sade bir yapıya sahip olduğundan birçok ovayı bünyesinde barındırmaktadır. Konya Ovası, Türkiye’nin en geniş ovası olma özelliğini taşımakla birlikte bu bölgede yer almaktadır. Bölgenin diğer öne çıkan ovaları ise şunlardır:

  • Yukarı Sakarya Ovası
  • Çubuk Ovası
  • Ankara Ovası
  • Develi Ovası
  • Kayseri Ovası
  • Eskişehir Ovası
  • Akıncı Ovası
  • Akşehir Ovası
  • Aksaray Ovası
  • Ereğli Ovası

İç Anadolu Bölgesi akarsuları nelerdir?

İç Anadolu Bölgesi'nde verimli arazilerin meydana gelmesinde büyük bir rol oynayan birçok akarsu kaynağı bulunur. Akarsu, su kaynakları arasında büyük bir öneme sahiptir. Bölgede bulunan akarsu kaynaklarının yapısı sel rejimli akarsu olarak tanımlanmaktadır. Sel rejimli akarsularında yazın su yok denecek kadar azken diğer mevsimlerde yağıştan kaynaklı su daha fazladır. Bölgenin belli başlı akarsuları ise şunlardır:

  • Sakarya Nehri
  • Porsuk Çayı
  • Kızılırmak
  • Delice Çayları
  • Zamantı Çayı
  • Bolasan Çayı
  • Çekerek Çayı

İç Anadolu Bölgesi gölleri nelerdir?

Bölgede bulunan nehir, akarsu, ırmak gibi oluşumlar suyunu denize dökemediklerinde ortaya kapalı havza denilen bir oluşum çıkar. Bölgenin hem kapalı havzası hem de en büyük gölü olarak karşımıza Tuz Gölü çıkmaktadır. Tuz gereksinimin yüzde otuzluk bir bölümü bu gölden karşılanmaktadır. Bölgenin diğer önemli gölleri ise şunlardır:

  • Çavuşcu Gölü
  • Eber Gölü
  • Akşehir Gölü
  • Mogan Gölü
  • Seyfe Gölü
  • Yay Gölü
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Anahtar Kelimeler:
İç Anadolu Bölgesi fiziki harita

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