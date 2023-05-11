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Karadeniz Bölgesi fiziki haritası – Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Karadeniz Bölgesi fiziki haritası

05.05.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafya konu başlıkları arasında büyük bir öneme sahip olan içeriklerden biri haritalardır. Bu haritalar kullanım amaçlarına göre çeşitli sınıflara ayrılır. Bölgelerin ova, tepe, nehir, göl gibi yeryüzü yapılarını anlatan haritalar ise fiziki harita kapsamına girer. Karadeniz bölgesi fiziki haritası da bu kategoride yer almaktadır. Peki, Karadeniz Bölgesi fiziki haritası hangi yeryüzü şekillerini içerir?

Karadeniz Bölgesi fiziki haritası – Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Karadeniz Bölgesi fiziki haritası

Karadeniz Bölgesi gibi diğer bölgelerin fiziki özelliklerini öğrenmek için fiziki haritalardan faydalanılmaktadır. Bu haritalar okullarda coğrafya dersi gören öğrenciler için de oldukça önemlidir. Bölgede bulunan yeryüzü şekillerinin derinlikleri ya da büyüklükleri bu haritalara bakılarak öğrenilir. Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi arasında yer almaktadır. Bu bölgenin yeryüzü yapılarını ve coğrafi niteliklerini incelemek için fiziki haritalar baz alınır.

Karadeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Fiziki haritalar, bölgelerin dağlık alana sahip olmadığını, yeryüzü yapılarının derinliklerini, yükselti değerlerini renklendirme metodu kullanarak belirten haritalardır. Karadeniz Bölgesi coğrafi haritası dağ, ova, göl, akarsu gibi birçok farklı yeryüzü şeklinden meydana gelmektedir. Bu yeryüzü şekillerinin bazıları deniz seviyesinin altında bulunurken bazıları ise daha üstünde yer alır. Bu bölgenin fiziki haritasında bulunan renkler yeryüzü yapılarına göre açıktan koyuya doğru gitmektedir.

Karadeniz Bölgesi dağları nelerdir?

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en büyük üçüncü bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Batı, orta ve doğu olmak üzere toplam üç kısımdan meydana gelir. Bu üç kısımda da birbirinden farklı büyüklüklere sahip pek çok dağ bulunmaktadır. En yüksek dağlar ise doğu kısımda yer almaktadır. Doğu tarafındaki Kaçkar Dağı, bölgenin en yüksek dağı olma özelliğine sahiptir. Bölgede dağların yüksekliğin fazla olması ulaşımda da bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan belli başlı dağlar ise şunlardır:

  • Yalnızçam Dağları
  • Kaçkar Dağı
  • Rize Dağları
  • Küre Dağları
  • Kop Dağları
  • Akçakoca Dağları
  • Ilgaz Dağları
  • Giresun Dağları
  • Rize Dağları
  • Mescit Dağları
  • Canik Dağları
  • Köroğlu Dağları
  • Çimen Dağları
Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var? Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Karadeniz Bölgesi ovaları nelerdir?

Karadeniz Bölgesi adını aynı ismi taşıyan Karadeniz’den almıştır. Bölgede farklı konumlarda yer alan birçok dağ vardır. Bu dağlar sayesinde bölgede çeşitli ovalar meydana gelmiştir. Bu ovaların bazıları bölgenin iç kısımlarında toplanırken bazıları ise kıyı tarafında toplanmaktadır. Bölgenin iç tarafında bulunan ovalar şunlardır:

  • Tosya Ovası
  • Turhal Ovası
  • Merzifon Ovası
  • Boyabat Ovası
  • Suluova
  • Taşova

Bölgenin kıyı kesiminde yer alan başlıca ovalar ise şunlardır:

  • Çarşamba Ovası
  • Bafra Ovası

Bu iki ova delta ovası olarak tabir edilirken iç kısımlarda yer alan ovalar çöküntü ovası olarak ifade edilmektedir.

Karadeniz Bölgesi akarsuları nelerdir?

Karadeniz Bölgesi gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi yapıları ile öne çıkan bölgelerimizden biridir. Bölge akarsu kaynakları açısından da oldukça zengindir. Türkiye’nin en uzun nehri de olan Kızılırmak da yine bu bölgede yer almaktadır. Kızılırmak nehri yaklaşık olarak 1.355 km uzunluğuna sahiptir. Bölgenin diğer akarsular kaynakları ise şunlardır:

  • Yeşilırmak
  • Yenice Irmağı
  • İkizdere Çayı
  • Çoruh Nehri (Türkiye'de derinliği en fazla olan nehir)
  • Harşit Çayı
  • Kelkit Çayı
  • Fırtına Deresi
  • Bartın Çayı
Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var? Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Karadeniz Bölgesi gölleri nelerdir?

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi yapısını incelemek için fiziki haritalardan çok sık yararlanılmaktadır. Fiziki haritalarda önemli bir yere sahip olan yeryüzü yapılarından biri de göllerdir. Bölgede bulunan göller doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Bölgede yer alan başlıca göller şunlardır:

  • Yedigöller
  • Ladik Gölü
  • Abant Gölü
  • Uzungöl
  • Efteni Gölü
  • Yeniçağa Gölü
  • Sera Gölü
  • Borabay Gölü
  • Melen Gölü
  • Akgöl Gölü
  • Şavşat Karagöl
  • Zinav Gölü
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Karadeniz Bölgesi fiziki harita

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