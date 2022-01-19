İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta etkili olan kar kentleri beyaza bürüdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

Trafiğe çıkacak vatandaşlar yolda zorluk yaşamamak için araçlarını temizledi.

Cumhuriyet Meydanı, Erciyes Üniversitesi kampüsünde kar, güzel görüntü oluşturdu.

Bu arada, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Pınarbaşı-Göksun, Pınarbaşı-Darende yollarının kar ve tipi dolayısıyla tır trafiğine kapatıldığı, kış lastiği olan diğer araçların geçişine izin verildiği bildirildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Dün geç saatlere kadar süren yağışın ardından iş yerlerine gitmek isteyenler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda, Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri de ana yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce halkın yoğun kullandığı alanlarda kaldırımların temizliği için personel görevlendirildi. 40 kişilik ekip, mahallelerde kar küredi.

İl genelindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen Nevşehir'de kar yağışının hafta sonundan itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

- Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek belediye tarafından inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen park ve mesire alanları görsel şölen sundu.

Bu arada kentte kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak günün tadını çıkarttı.

Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kayan Ahmet Polat, "Kar tatilini fırsat bilerek arkadaşlarımla kızak kaymaya çıktım. Kendi imkanlarımızla yaptığımız kızaklarla kayıyoruz ve eğleniyoruz." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü.

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleri başta olmak üzere kenti çevre illere bağlayan yollarda tipi nedeniyle kar sürgünleri oluştu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Merkez köyleriyle Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde 26 iş makinası ve 35 personel ile çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

- Yozgat

Yozgat'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Kar nedeniyle okulların bugün tatil edilmesini fırsat bilenler Çamlık Milli Parkı'nı gezerek, fotoğraf çektirdi. Parka gelen Mehmet Uçar, "Tatil fırsatında Çamlık Milli Parkı'na geldik. Orman ve kar birleşince eşsiz bir manzarası oluyor. Çocuğumuzu gezdiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Yozgat Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

