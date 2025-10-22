Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İç çamaşırındaki iğrenç detay hırsızı ele verdi! Mideniz bulanacak

Adana'da 2022 yılında yaşanan bir hırsızlık olayı ilginç bir tesadüfle ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden biri soygunun ardından olay yerine yakın bir yere tuvaletini yaptı ve iç çamaşırını bıraktı. İç çamaşırındaki dışkının DNA incelemesi sonucunda hırsızın kimliği tespit edildi. Şüpheli önce inkar etse de test sonucunda suçunu itiraf etti ve o dönem hasta olduğunu söyledi.

İç çamaşırındaki iğrenç detay hırsızı ele verdi! Mideniz bulanacak

Adana'da olay yerine yaptığı ve bıraktığı iç çamaşırındaki dışkılardan alınan DNA sonucu sayesinde yakalanan şüpheli, hırsızlıktan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İç çamaşırındaki iğrenç detay hırsızı ele verdi! Mideniz bulanacak 1

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 10 Mart 2022 gecesi yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, el arabasıyla geldikleri plastik öğütme makinesi üreten bir iş yerine girdi. Otomatik kepengi kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

İĞRENÇ DETAY

Kasa ve çeşitli malzemeleri el arabasına yükleyen hırsızlar, izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ilginç bir detay polisin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden biri, iş yerinin hemen yakınında tuvaletini yapınca geride delil bıraktı. Sabah iş yerine gelen sahibi B.L., hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi taraması yaparken dışkısını yapan şüphelinin bıraktığı iç çamaşırını da delil olarak topladı.

İç çamaşırındaki iğrenç detay hırsızı ele verdi! Mideniz bulanacak 2

İÇ ÇAMAŞIRINDAKİ DIŞKINDAN YAKALANDI

İç çamaşırındaki dışkı kalıntısında DNA incelemesiyle, olayın failini Ferhat K. olduğunu ortaya çıktı. Yakalanan Ferhat K., tutuklandı.

MECBUR KALDI! İTİRAF ETTİ

İlk başta görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden şüpheli DNA sonucuyla suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Hırsızlık sırasında rahatsızlandığını, bu yüzden tuvaletini tutamadığını söyleyen Ferhat K.'nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme şüpheliye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, olayla ilgili diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 Ekim burç yorumları: Yay burcu sağlığına dikkat! Diğer burçlar için neler bekleniyor?22 Ekim burç yorumları: Yay burcu sağlığına dikkat! Diğer burçlar için neler bekleniyor?
Türkiye'de iki yılda 127 bin kişi bu nedenle öldü! Türkiye'de iki yılda 127 bin kişi bu nedenle öldü!

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana iç çamaşırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.