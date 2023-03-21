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Icardi'den Galatasaray'a beklenmedik cevap! ''Şu an ilgilenmiyorum''

21.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş şekillendiren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşılık sarı-kırmızılılar kollarını sıvadı. Cimbom, Icardi ile yaptığı görüşmede beklemediği bir cevap aldı.

Icardi'den Galatasaray'a beklenmedik cevap! ''Şu an ilgilenmiyorum''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmeleri için masaya oturmak istedi. Icardi'nin verdiği cevap ise görüşmeleri hemen sona erdirdi.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

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Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin İtalya'ya geri dönme istediği biliniyor. Serie A'dan Roma ve Milan'ın yakından takip ettiği Icardi için sezon sonunda resmi girişimler yapılacak.

GALATASARAY'A NET CEVAP VERDİ

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Icardi, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusuyla ilgilenmiyorum. Sezon sonunda görüşelim" dedi.


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