Icardi'den Galatasaray'a beklenmedik cevap! ''Şu an ilgilenmiyorum''

PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmeleri için masaya oturmak istedi. Icardi'nin verdiği cevap ise görüşmeleri hemen sona erdirdi.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin İtalya'ya geri dönme istediği biliniyor. Serie A'dan Roma ve Milan'ın yakından takip ettiği Icardi için sezon sonunda resmi girişimler yapılacak.

GALATASARAY'A NET CEVAP VERDİ

Icardi, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusuyla ilgilenmiyorum. Sezon sonunda görüşelim" dedi.



