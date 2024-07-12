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Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım! Herkes diken üstünde...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.07.2024 08:11
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Galatasaray'da Icardi konusunda tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Eşi Wanda Nara ile ayrıldığı öğrenilen Arjantinli oyuncunun 2 gündür yaptığı paylaşımlar Galatasaray taraftarını düşündürüyor...

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım! Herkes diken üstünde...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon öncesi Icardi'nin eşinden ayrılması Galatasaray taraftarının kafasında soru işareti oluşturdu. Duygusal bir kişiliğe sahip olan Icardi'nin performansının düşmesinden endişe duyan taraftarlar, yıldız oyuncunun son paylaşımıyla daha da tedirgin oldu.

GECE YARISI PAYLAŞTI

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Eşi Wanda Nara, yeni şarkısının çıktığını paylaşmasının ardından gece yarısı Icardi'den bir fotoğraf paylaşımı geldi. Galatasaray'ın kampında oturduğu yerden bir fotoğraf paylaşan Icardi'nin mutsuz olduğu gözlendi.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

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Icardi-Wanda Nara çifti, geçmişte de birçok kez ayrılıp barışmıştı. Yeni sezon öncesi yine böyle bir durumun yaşanması sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara galatasaray icardi
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