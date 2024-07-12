Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım! Herkes diken üstünde...

Yeni sezon öncesi Icardi'nin eşinden ayrılması Galatasaray taraftarının kafasında soru işareti oluşturdu. Duygusal bir kişiliğe sahip olan Icardi'nin performansının düşmesinden endişe duyan taraftarlar, yıldız oyuncunun son paylaşımıyla daha da tedirgin oldu.

GECE YARISI PAYLAŞTI

Eşi Wanda Nara, yeni şarkısının çıktığını paylaşmasının ardından gece yarısı Icardi'den bir fotoğraf paylaşımı geldi. Galatasaray'ın kampında oturduğu yerden bir fotoğraf paylaşan Icardi'nin mutsuz olduğu gözlendi.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Icardi-Wanda Nara çifti, geçmişte de birçok kez ayrılıp barışmıştı. Yeni sezon öncesi yine böyle bir durumun yaşanması sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

