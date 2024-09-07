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  4. Icardi Galatasaray'a imza atışının 2. yılına özel paylaşımda bulundu, Arjantinli yıldızın paylaşımı kafaları karıştırdı!

Icardi Galatasaray'a imza atışının 2. yılına özel paylaşımda bulundu, Arjantinli yıldızın paylaşımı kafaları karıştırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 22:50
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Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Icardi Galatasaray'a imza atışının 2. yılına özel paylaşımda bulundu, Arjantinli yıldızın paylaşımı kafaları karıştırdı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübe imza atmasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.

'HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

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Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.

'GELECEK BELİRSİZ'

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Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.

Gerisi Tarih."

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