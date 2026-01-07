SPOR

Icardi Hagi'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı! 2 gol daha atarsa...

Trabzonspor maçında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Galatasaray kariyerinde 71 gole ulaşarak Hagi’nin rekoruna bir adım daha yaklaştı. Süper Lig’de de 60 gole çıkan Arjantinli yıldız, Osimhen’in yokluğunda takımın hücum gücü olmaya devam ederken, yeni sözleşmeye de oldukça yakın.

Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren isim olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla kulüp tarihindeki yerini her geçen hafta daha da sağlamlaştırıyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kariyerinde 71 gole ulaşarak efsane isim Hagi’ye bir adım daha yaklaştı.

2 GOL DAHA ATARSA...

72 golle Galatasaray’ın yabancı oyuncular arasındaki gol rekorunu elinde bulunduran Gheorghe Hagi’nin hemen arkasında yer alan Icardi, iki gol daha atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancısı unvanını alacak. Süper Lig özelinde ise 60 gole ulaşan 32 yaşındaki forvet, bu alanda da Hagi’yi geride bırakmayı başardı.

Osimhen’in forma giyemediği dönemde hücum yükünü sırtlayan Icardi, kritik maçlarda sergilediği performansla teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geliyor. Galatasaray yönetiminin, istikrarlı grafiği ve attığı gollerle takımın liderlerinden biri haline gelen yıldız oyuncuyla kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

