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Icardi'nin Ankaragücü maçında taraftarlara cinsel organıyla yaptığı iddia edilen hareket için Galatasaray yönetiminden açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ligde son oynadığı Ankaragücü maçında yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin rakip taraftarlara cinsel organını tutarak tepki gösterdiği iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetici Can Natan'dan konuyla alakalı açıklama geldi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için Ankaragücü maçında çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Icardi'nin Ankaragücü taraftarına cinsel organını tutarak çirkin bir hareket yaptığı iddia edilmiş ve sosyal medyada o anlara ait olduğu öne sürülen bir görüntü servis edilmişti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

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Bu görüntülerin ardından Galatasaray yönetimi harekete geçerken açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin konu hakkında konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ"

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Hukuktan sorumlu yönetici Can Natan, "Tuzağa düşmeyeceğiz. Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manipülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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