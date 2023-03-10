Icardi'nin ardından şimdi de Zaniolo! Her golünde stat o şarkıyla inleyecek... Eski kulübü Roma'ya gönderme

Sarı-kırmızılıların göz bebeği haline gelen Arjantinli yıldız, özellikle son haftalardaki performansıyla alkış toplarken attığı her gol sonrası Nef Stadyumu'nu Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inletmeye başlamıştı.

ZANIOLO'NUN ŞARKISI BULUNDU

Topu ağlarla buluşturduğu an binlerce taraftara 'Aşkın Olayım'ı söyleten Mauro Icardi resmen bu şarkıyla özdeşleşmiş durumdayken Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Aşkın olayım" şarkısından sonra, genç yıldız Zaniolo'nun parçasını da buldu.

"YAKARIM ROMA'YI DA YAKARIM"

Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa maçında gol atması durumunda İtalyan futbolcu için stat hoparlörlerinde "Yakarım, Roma'yı da yakarım" şarkısını çalmayı ve tribünlerin hep birlikte eşlik etmesini planlıyor.

ESKİ TAKIMINA GÖNDERME

Eski takımı Roma'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı veren ve Galatasaray'ı tercih eden Zaniolo için, kulübün sportif direktörü Tiago Pinto, "Roma'dan ayrılmak istiyorsanız ve sizi sadece Galatasaray ve Bournemouth istiyorsa, kendinizi sorgulamalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

Zaniolo da Galatasaray'daki performansıyla eski kulübüne mesaj göndermeyi hedefliyor.



