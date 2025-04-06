Icardi'nin gelişiyle takımdan apar topar gönderilmişti! O isim süper yıldızın transferine taş koydu: Sakın Galatasaray'a gitme

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde lider bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da hedef sezonu çifte kupayla tamamlamak.

TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVADI

Sarı-Kırmızılı yönetim, sezonu çifte kupayla tamamlanması halinde yaz transferinde bu kez geç kalmayacak. Okan Buruk'un istediği tüm isimler yaz kampına yetiştirilecek ve önemli yıldızlar kadroya dahil edilecek.

SÜPER STAR YOLDA

Galatasaray, Milan'ın sezon sonuna kadar Chelsea'den kiraladığı Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi.

MERTENS'İN YERİNE GELECEK

Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Portekizli oyuncu için gaza bastı.

MENAJERİ DOĞRULADI

İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli süperstar, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

"BENFICA'YA FAYDALI OLUR"

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen İsviçreli golcü Haris Seferovic, Icardi'nin gelişiyle takımdan apar topar gönderilmişti. Seferovic, Joao Felix'in geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seferovic, Felix'in Benfica'ya fayda sağlayacağını ifade ederek Galatasaray'a gitmemesi yönünde tavsiye verdi. "Bence faydalı olur. Nasıl oynamak istediği göz önüne alındığında Benfica ona çok uygun olacaktır. "Ona güvenen ve yeteneklerini gösterebilmesi için özgürlük tanıyan bir takıma ihtiyacı var. Benfica bunun için mükemmel bir yer olabilir."