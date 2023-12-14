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  4. Icardi'nin gol sessizliği Galatasaray taraftarını korkutuyor! Son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol atabildi

Icardi'nin gol sessizliği Galatasaray taraftarını korkutuyor! Son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol atabildi

14.12.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansıyla kendine hayran bırakan Mauro Icardi, son maçlarda gol bulma konusunda sıkıntı yaşarken bu durum taraftarları korkuttu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi son haftalarda gol bulmakta zorlanırken, yıldız oyuncunun bu performansı Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratmış durumda.

21 ekip tarihinde oynanan ve 2 gol attığı derbide sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam ederken, yıldız ismin bu fedakarlığı sahada beklenen karşılığı göremedi.

10 MAÇTA 3 GOL, 2'Sİ PENALTI

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İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi bunların 2'sini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı.

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