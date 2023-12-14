Icardi'nin gol sessizliği Galatasaray taraftarını korkutuyor! Son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol atabildi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi son haftalarda gol bulmakta zorlanırken, yıldız oyuncunun bu performansı Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratmış durumda.

21 ekip tarihinde oynanan ve 2 gol attığı derbide sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam ederken, yıldız ismin bu fedakarlığı sahada beklenen karşılığı göremedi.

10 MAÇTA 3 GOL, 2'Sİ PENALTI

İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi bunların 2'sini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı.





