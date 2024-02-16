Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu alan Icardi ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2’ye getirdi.

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Icardi'nin Sparta Prag maçındaki golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi golleri adayları arasında yer aldı.

Icardi'nin Sparta Prag maçındaki golü, Avrupa Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.pic.twitter.com/PwOxkOpw9s — Mynet Spor (@mynetspor) February 16, 2024







