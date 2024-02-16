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Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sparta Prag maçında attığı galibiyet golüyle bu sezonki gol sayısını 19’a çıkardı. Icardi'nin Sparta Prag maçındaki golü, Avrupa Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu alan Icardi ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2’ye getirdi.

HAFTANIN GOLÜ SEÇİLEBİLİR

Icardi'nin Sparta Prag maçındaki golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi golleri adayları arasında yer aldı.


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