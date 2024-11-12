Icardi'nin son görüntüleri gündem olmuştu! Galatasaray doktorundan açıklama geldi: ''Cehalet çok kötü şey! Neden yürüyemesin?"

Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı. Samsunspor maçını tribünden takip eden Icardi'nin rahat yürüyebilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı-kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, Icardi'nin görüntüsü hakkında konuştu.

YÜRÜYEMEZ DENİYORDU

Sosyal medyada Icardi'nin yürüyebilmesi bir bölüm taraftarı şaşırtmış ve çapraz bağları kopan futbolcunun yürüyemeyeceği iddia edilmişti.

"CEHALET KÖTÜ ŞEY"

Icardi'ye yönelik eleştirileri değerlendiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çapraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor" ifadesini kullandı. (Milliyet)