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  4. Icardi ve Wanda Nara yine gündeme oturdu! Yıldız futbolcu, Wanda Nara'nın Masterchef programına katılacağını açıkladı

Icardi ve Wanda Nara yine gündeme oturdu! Yıldız futbolcu, Wanda Nara'nın Masterchef programına katılacağını açıkladı

21.03.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi, Arjantin'de yayınlanacak Masterchef programında sunuculuk yapacak olan eşi Wanda Nara'ya başarılar diledi. Eşine destek olmak için Arjantin'e giden Icardi'nin yaptığı paylaşım kısa süre içinde yüzlercebeğeni aldı.

Icardi ve Wanda Nara yine gündeme oturdu! Yıldız futbolcu, Wanda Nara'nın Masterchef programına katılacağını açıkladı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. Son dönemdeki performansıyla eleştirilen Icardi'nin bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti.

MASTERCHEF PROGRAMINA KATILIYOR

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Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın Arjantin'de yayınlanacak Masterchef programında sunuculuk yapacağını duyuran yıldız futbolcu, eşine başarılar diledi. Icardi, "Bu gece için başarılar aşkım" ifadelerini kullandı.

"MAKARNA YAPMAM GEREKİYOR"

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Fotoğraf paylaşan Nara ise, "Bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün aşçıyım ve yarın Masterchef'im" yorumu yazdı.


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