Icardi ve Wanda Nara yine gündeme oturdu! Yıldız futbolcu, Wanda Nara'nın Masterchef programına katılacağını açıkladı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. Son dönemdeki performansıyla eleştirilen Icardi'nin bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti.

MASTERCHEF PROGRAMINA KATILIYOR

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın Arjantin'de yayınlanacak Masterchef programında sunuculuk yapacağını duyuran yıldız futbolcu, eşine başarılar diledi. Icardi, "Bu gece için başarılar aşkım" ifadelerini kullandı.

"MAKARNA YAPMAM GEREKİYOR"

Fotoğraf paylaşan Nara ise, "Bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün aşçıyım ve yarın Masterchef'im" yorumu yazdı.



