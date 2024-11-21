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Icardi, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattı mı? "Saçmalama manyak mısın?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.11.2024 07:55
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Wanda ve Icardi arasında yaşananları tüm dünya izliyor. Tarafların açıklamaları ve paylaşımları gündemden düşmezken iddialar da peş peşe geliyor. Son olarak Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci ile aldattığı söyleniyordu. Ciğerci'ye bu soru sorulunca verdiği tepki gündem oldu.

Icardi, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattı mı? "Saçmalama manyak mısın?"

Wanda Nara ve Icardi'nin ayrılık süreci uzadıkça uzadı, ikilinin yaptıklarıysa gündemden düşmüyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evinde olduğu anları paylaşarak "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?" notunu düştü.

Wanda Nara ise, "Avukatlara söyleyerek; gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum. Tek başıma gelmemiştim" ifadelerini kullandı.

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Bu açıklamalar gündemdeyken Selin Ciğerci kameralara yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci ile aldattığı konuşuluyordu.

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SELİN CİĞERCİ VE ICARDI İDDİASI

Selin Ciğerci Akif Yaman tarafından görüntülendi ve Icardi'yle aşk dedikodularına da cevap verdi. Selin Ciğerci önce Icardi sorusuyla neye uğradığını şaşırdı ardından ise "Eve bıraktım" dedi muhabir ise "tamam" diye yanıt verdi.

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Selin Ciğerci ise "Saçmalama manyak mısın ne tamamı? Öyle bir şey yok saçma saçma konuşmayın" deyip kahkaha attı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Selin Ciğerci icardi
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