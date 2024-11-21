Uğur Dündar'a babalık davası açılmıştı! "Gereksiz dava" diyerek açıkladı

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Müge Anlı'ya bile katılan genç kadın, "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" demişti. O kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti.

Kendisine dava açıldığını doğrulayan Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına konuk olurken; Suphiye Orancı'nın fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istemişti.

KURAL İHLALİ İTİRAZI

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmında “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.” denilse de Gülatan, DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etmişti.



Aylardır devam eden babalık davasının sonuçlandığın Uğur Dündar sosyal medyadan duyurdu. "Gereksiz dava reddedildi" diyen Dündar "D.G. adlı kişi tarafından şahsıma açılan "babalık davası"nda Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" dedi.