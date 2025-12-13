Icardi'ye teklif yağıyor! İtalyan gazeteci açıkladı: '4 ülke istiyor'

Geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi, bu sezona kadar top oynayamamıştı. Ameliyat olan Arjantinli yıldız bu sezon başıyla birlikte takıma katılmıştı. Takıma geri dönmesine rağmen eski halinden epey uzak bir görüntü çizen Mauro Icardi ile sarı - kırmızılıların devre arasında ya da sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Icardi'nin ayrılık iddialarıyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da bir iddiada bulundu. Pedulla, Arjantinli yıldıza gelen teklifleri açıkladı.

"ICARDI'YE 4 ÜLKEDEN TEKLİF VAR"

Alfredo Pedulla: "Icardi; Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor."

DURSUN ÖZBEK, ICARDI İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon olmuş futbolcularından. Yönetimi bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor?"

20 MAÇ, 7 GOL!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Icardi, 7 gol kaydetti.