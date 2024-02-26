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Icardi'ye verilen ceza sonrası Avukat Dr. Rezan Epözdemir'den TFF'ye veryansın: Derhal istifa etmeliler!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.02.2024 14:30
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. PFDK, Icardi'ye bir maç ceza verdi. Ceza disiplin talimatının 41. maddesine dayandırıldı. Galatasaray'ın eski başkan yardımcılarından Dr. Rezan Epözdemir, karara tepki göstererek TFF'yi bütün kurumlarıyla istifaya davet etti.

Icardi'ye verilen ceza sonrası Avukat Dr. Rezan Epözdemir'den TFF'ye veryansın: Derhal istifa etmeliler!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların yıldızına PFDK'dan bir maç ceza geldi. Ankaragücü maçı sırasında sosyal medyaya yansıyan görüntü sonrası Arjantinli yıldız bir maç ceza aldı.
Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Icardi'nin ceza almasını eleştirirken bu kararın hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Icardi'ye, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Yine Futbol Disiplin Talimatı'nın 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 19.500-TL para cezası vermiştir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, talimatın 12. maddesini tatbik etmesi manidar ve düşündürücüdür. Burada disiplin kurulu, Icardi'nin cezasında haksız tahrik indirimi uygulamıştır.

'BU KARAR HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR'

Yani, öncesinde taraftarın ve tribünlerin Icardi'ye karşı söylemlerini haksız tahrik olarak kabul etmiştir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 75. ve 76. maddesine göre VAR kayıtlarında görülmeyen, saha içi bir olay olması hasebiyle hakemin raporunda yer almayan bir hususla ilgili Icardi'ye nasıl ceza verildiği PFDK tarafından evleviyetle kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.

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AVUKAT DR. EPÖZDEMİR, TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Futbol disiplin talimatının 82. maddesine göre kuvvetli şüphe olmadığından bahisle PFDK'ya sevk edilen bir futbolcu hakkında kesin şüphe var diye nasıl ceza verilir. Sevk eden makamın bile kuvvetli şüphe yoktur dediği bir yerde ceza nasıl verilir?
Bu karar niçin bu maç öncesi hemen alelecele verilmiştir? Galatasaray Spor kulübü ve İcardi derhal bu karara itiraz edip, tahkim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalı ve bu karar kaldırılmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu, bütün kurumlarıyla birlikte çözümün değil çözümsüzlüğün adresi olmuştur. Bir an önce kamuoyunun beklentisi karşılanmalı ve TFF bütün kurumlarıyla birlikte derhal istifa edip Türk futbolunun önünü açmalıdır."

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