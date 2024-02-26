SON DAKİKA | Gatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'nin cezası belli oldu

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Yıldız golcü, bu akşam oynanacak Antalyaspor müsabakasında cezasını çekecek ve sahada yer alamayacak. Icardi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında ise sahada olabilecek.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında Icardi'nin elini cinsel uzvuna götürdüğü hareket sosyal medyaya yansımıştı. MKE Ankaragücü bu görüntüler sonrasında TFF'ye başvuru yaparken Galatasaray ise hareketin montaj olduğunu belirtmiş ve hakem raporunda böyle bir hareketin geçmediğini dile getirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Icardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya 41. maddeden sevk etmişti.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





