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Icardi'yi beklerken Paredes geliyor! Galatasaray'a 'evet' dedi, 4 yıllık anlaşma sağlandı

30.06.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Icardi transferi için PSG yönetimi ile sıkı temas halinde olan Galatasaraylı kurmaylar Icardi'nin yakın arkadaşı olan Paredes'i de kadrosun katmaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Icardi'yi beklerken Paredes geliyor! Galatasaray'a 'evet' dedi, 4 yıllık anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazılrıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temaslarına devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

ANLAŞMA 4 YILLIK

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Galatasaray'ın ilk transferi Leandro Paredes olacak gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız Paredes ile 2.5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yaptı. Aslan, 28'lik orta sahanın PSG'den bonservisini almasını bekliyor.

İTALYANLAR DUYURDU

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Corriere dello Sport, Juventus'la kiralık sözleşmesi sona eren ve PSG'ye geri dönen 28 yaşındaki Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in, Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı.

'EVET' DEDİ

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Deneyimli futbolcu, 2.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşmeye "Evet" dedi. Aslan ve Paredes anlaşmaya vardı fakat son söz Fransız devi Paris Saint Germain'de. Galatasaray, PSG'nin yola devam etmek istemediği Paredes için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Paredes ve kulübü anlaşmaya varırsa, Galatasaray da bu transferi resmen açıklayacak.


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