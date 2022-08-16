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İcat eş anlamlısı nedir? İcat kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

15.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede aynı anlama gelen pek çok kelime vardır. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan bu kelimeler, eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Yani cümle içinde ya da tek başlarına birbirleri yerine kullanılabilirler. Arapça kökenli olan icat kelimesi, hem günlük konuşma dilinde hem de atasözü ve deyimlerde sıkça karşımıza çıkar. İcat eş anlamlısı farklı kelimeler bulunmaktadır. İşte icat kelimesi ve eş anlamları ile ilgili tüm detaylar…

İcat eş anlamlısı nedir? İcat kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Daha önceden var olmayan bir şeyi tasarlama, bulma ya da yapma anlamına gelen icat, gün içinde konuşma dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Özellikle atasözleri içinde sıkça değinilen icat kelimesi, bir isimdir. Genellikle icat etmek şeklinde birleşik olarak kullanılır ve farklı kelimelerle de bir araya gelebilir. İcadın eş anlamlısı olan kelimeler de bu kelime ile aynı anlamdadır ve birbirleri yerine kullanılabilir.

İcat Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

İcat kelimesi ile aynı anlama gelen pek çok kelime vardır. Bunlardan ilki buluştur. Öz Türkçe bir kelime olan buluş, bulmak fiilinden gelir ve yeni bir şey yapma olarak ifade edilir.

İcat kelimesinin eş anlamı olan bir diğer kelime ise keşiftir. Aslında bu iki kelime aynı anlamdadır ancak söz konusu olan nesnenin ne olduğuna bağlı olarak cümle içinde kullanımları farklıdır. Her ikisi de bir şeyi bulma anlamına gelir. Ancak icat kelimesi var olmayan bir şeyi bulmak iken, keşif kelimesi var olan bir şekilde bulmak anlamındadır. Bu nedenle cümle içinde kullanırken bulunan şeyin ne olduğuna dikkat etmek gerekir.

İhtira kelimesi icat yerine çok sık kullanılan bir kelime olmasa da, o da icat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Anlamı bir şeyi icat etme veya uydurmadır. Yani aslında atasözlerinde kullanılan icat kelimesinin yerine kullanılabilir.

İcat Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

İcadın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurarak bu kelimenin kullanımını pekiştirmek mümkündür. Bazı atasözlerinde bulunan icat kelimesi ile ilgili cümleler şunlardır:

  • Yeni Çağ’da matbaa ve barut en önemli icatlar arasında yer alır.
  • Gece gece başımıza icat çıkarma!
  • Gâvur icadı oyunlar çocuklara göre değil.

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