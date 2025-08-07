Mynet Trend

İçeceklere yanlışlıkla alkol dolduruldu! Acilen toplatılıyor...

Almanya’da Schöffer isimli bir içecek markası alkolsüz olarak sattığı içeceklerin içerisine yanlışlıkla alkol koyulduğunu açıkladı. Ürünler acil olarak geri çağrıldı, satıştan kaldırıldı.

İçeceklere yanlışlıkla alkol dolduruldu! Acilen toplatılıyor...

Almanya’da Schöffer isimli bir içecek markası, alkolsüz olarak pazarladığı bazı ürünlerin içine yanlışlıkla alkol doldurdu. Ruch Nachrichten gazetesinin haberine göre Schöffer markalı, alkolsüz olarak pazarlanan bir içeceğe şirketin “paketleme hatası” olarak nitelendirdiği gerekçeyle alkol karıştı. Üzerinde ‘alkolsüz’ yazan ürünler marka tarafından geri çağrıldı.

İçeceklere yanlışlıkla alkol dolduruldu! Acilen toplatılıyor... 1

ACİL TOPLATILIYOR

6’lı paketlerde bulunan ve alkolsüz ibaresiyle satılan ürünlerde Almanya’da birçok markette satışa sunuldu. Satışa sunulan marketlerin de ürünleri satıştan kaldırdığı bildirildi.

