İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

İçerde dizisi ekranlara geri dönüyor. ABD yapımı Köstebek filminden uyarlanan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı İçerde dizisi hafta içi her akşam Show TV'de yayınlanacak. İçerde'nin 1. bölümü 4 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

İlk bölümü 19 Eylül 2016'da yayınlanan İçerde, tek sezon olarak planlanmıştı. Yayınlandığı dönemde reytinglerde zirvede yer alan İçerde, 19 Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yaparak ekrana veda etmişti.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp'ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna başlamıştır. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuşlardır.