MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2020 00:07 | Son Güncelleme

Show TV'nin bir dönem ekrana damga vuran dizisi İçerde, tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanacak. Kerem Çatay'ın yönetmeniğini üstlendiği ve Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin başrollerini paylaştığı İçerde dizisi hafta içi her akşam Show TV'de ekrana gelecek. Peki İçerde ne zaman yayınlanacak? İşte İçerde dizisi tekrar bölümleri yayın tarihi.

İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

İçerde dizisi ekranlara geri dönüyor. ABD yapımı Köstebek filminden uyarlanan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı İçerde dizisi hafta içi her akşam Show TV'de yayınlanacak. İçerde'nin 1. bölümü 4 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

içerde 1

İlk bölümü 19 Eylül 2016'da yayınlanan İçerde, tek sezon olarak planlanmıştı. Yayınlandığı dönemde reytinglerde zirvede yer alan İçerde, 19 Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yaparak ekrana veda etmişti.

içerde 4

İÇERDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp'ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna başlamıştır. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuşlardır.

Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni geldiğinde ise Sarp'ın hocası Yusuf Kaya, Sarp'ın babasının kötü niyetli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp ise hocasına törende silah çekmiş ve daha sonra hapse girmiştir. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eden Melek'tir. Sarp'ın hapse girmesiyle Mert artık ikinci plandadır ve daha da göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü niyetli adamların en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir.

içerde w

İÇERDE DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Çağatay Ulusoy (Sarp Yılmaz)

Polislikten atılmış gözü kara bir mafya tetikçisi.

Aras Bulut İynemli (Umut Mert)

Hayatı tiye alarak yaşayan yalnız bir polis.

Çetin Tekindor (Kebapçı Celal Karabaş)

“Kebapçı” namıyla meşhur acımasız mafya babası Celal.

Bensu Soral (Melek)

Celal’in manevi kızı, mafya dünyasının güzeller güzeli avukatı Melek.

Rıza Kocaoğlu (Davut)

Kebapçı Celal’in sağ kolu, soğukkanlı bir katil.

Mustafa Uğurlu (Yusuf)

Organize Şube ‘nin efsane polis müdürü.

Damla Colbay (Eylem)

Sarp’in manevi kız kardeşi, acar gazeteci Eylem.

Nihal Koldaş (Füsun Yılmaz)

Sarp ve Umut’un gözü yaşlı annesi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Yeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneriYeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneri
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy, İçerde, içerde tekrar, içerde konusu, içerde ne zaman final, içerde ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Babil neden yok? Star TV 1 Mayıs Cuma yayın akışı

Babil yeni bölüm ne zaman?

Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

Yeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneri

RTÜK'ten Yasin ve Barış kavgasına ceza geldi!

RTÜK affetmedi! 'Ahlak sınırlarını aştı'

RTÜK istedi; Netflix Designated Survivor'ın bir bölümünü kaldırdı

RTÜK istedi; Netflix o bölümü kaldırdı

Kuruluş Osman'a hangi yeni oyuncular katıldı? Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Sefirin Kızı sezon finali ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı için yeni bölüm kararı

Sefirin Kızı dizisi için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.