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İçi akışkan, dışı sert: Lezzetinden çatır çatır çatlayan kakaolu çatlak kurabiye tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Sadece 4 malzemeden oluşan ve yapımı oldukça zahmetsiz olan bu lezzet, özellikle kahvenin yanında mükemmel bir eşlikçi oluyor. İşte püf noktalarıyla birlikte hazırladığımız kakaolu çatlak kurabiye tarifi.

Makaron ya da acıbadem kurabiye yapmaya üşeniyorsanız kakaolu çatlak kurabiyeler tam sizin damak tadınıza göre oluyor. Hem az malzemeli hem de zahmetsiz olan bu kurabiyeler, vazgeçemeyeceğiniz harika bir tarif. İşte lezzetinden çatır çatır çatlayan kakaolu çatlak kurabiye tarifi.

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE MALZEMELERİ

  • 2 buçuk su bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı toz fındık
  • 1 çay bardağı kakao
  • 2 yumurta akı

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

  • Pudra şekerinin muhakkak elenmiş olması gerekir. Kabın içerisine önce pudra şekeri konur. Elemiş olduğumuz bir çay bardağı kadar kakao ilave edilir.
  • Toz fındık eklenir. Üstüne 2 adet yumurtanın akı dökülür.
  • Tüm malzeme harmanlanır ve yoğrulur. Pudra şekerinin elenmiş olması topaklama yapmamasını sağlar.
  • Hamuru iyice toparladıktan sonra streç filme sarmamız gerekir. 1 saat kadar buzdolabında bekletilmelidir.
  • 1 saat kadar buzdolabında dinlendirilen kakaolu çatlak kurabiye koparılır ve yuvarlanarak pudra şekeriyle kaplanır. Ardından tepsiye dizilir.
  • İsteğe gör bol şekilde pudra şekerine bulanabilir, bu da daha tatlı olmasını sağlayacaktır. Ceviz büyüklüğünde koparmak yeterli olacaktır. Zaten kendisini yayacak bir hamurdur.
  • Fırının turbosu kullanılıyorsa, 175 derecede 10 dakikadan fazla pişirmemek gerekir.
  • Çatlak kurabiyeler, turbo fırında 175 derecede 10 dakika kadar piştikten sonra fırından çıkartılır. İlk sıcaklığın giderilmesi beklenir, çünkü şekli bozulabilir.
  • İçi akışkan, dışı sert bir kurabiye haline geldi. Hafif soğuyan çatlak kurabiyeler tabağa alınıp servis edilebilir.

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE PÜF NOKTALARI

  • Kakaolu çatlak kurabiye yaparken, pudra şekerini ve kakaoyu mutlaka elemek gerekmektedir. Çekilmiş toz fındık kullanılmalıdır.
  • Bunun dışında pişirmeden önce buzdolabında mutlaka 1 saat bekletmek gerekir.
  • 1 saat bekletildikten sonra pudra şekerine bulayıp, bu şekilde fırın tepsisine dizip, fırına verilmelidir. Turbosu açılmış olan fırınlarda en fazla 8-10 dakika arasında pişirilmelidir.
  • Fırından çıkardıktan sonra dokunursak dağılabilir, bu yüzden biraz beklemeli ve soğuduktan sonra servis yapmalıyız.


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