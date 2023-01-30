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  4. İçi çikolata dolu İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası malzemeleri ve tarifi

İçi çikolata dolu İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası malzemeleri ve tarifi

30.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçi dolu dolu İzmir bombası tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Un, şeker, nutella gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif tatlı krizine birebir. Ancak kalorili bir tatlı olduğundan ölçülü tüketmekte fayda var... İşte içi dolu dolu İzmir bombası tarifi...

İçi çikolata dolu İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası malzemeleri ve tarifi
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 252kal

Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan İzmir bombası tarifi akışkan çikolatasıyla iştah kabartıyor. Yapımı biraz meşakatli olan bu tarif hızlıca pişiyor. İşte içi dolu dolu İzmir bombası tarifi...

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Yarım küçük çay bardağı sıvı yağ
  • 1 vanilin şekeri
  • Dolgusu için
  • Nutella

TARİF

  • Nutella hariç tüm malzemeleri derin bir kaba alın.
  • Hamuru yoğurun.
  • Hamuru streçfilme sarın ve dinlendirin.
  • Yağlı bir kağıt serin ve nutelladan bir yemek kaşığı kadar aralıklı koyun.
  • Dolaba kaldırıp 20 dakika kadar bekletin.
  • Hamuru uzunlamasına yuvarlayın ve 12 parçaya kesin.
  • Kesilen hamurları elle açın ve nutellayı koyun.
  • Önceden ısıtılmış 230 derece fırında yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.
  • Afiyet olsun...


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