İçi çikolata dolu İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası malzemeleri ve tarifi

İçi dolu dolu İzmir bombası tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Un, şeker, nutella gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif tatlı krizine birebir. Ancak kalorili bir tatlı olduğundan ölçülü tüketmekte fayda var... İşte içi dolu dolu İzmir bombası tarifi...
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