İçin eş anlamlısı nedir? İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe pek çok kelime türüne ev sahipliği yapan bir dildir. Bu kelime türlerinden birisi de edatlardır. Edatların tek başlarına bir anlamı yoktur. Cümledeki kelimeler arasında ilişki kurar. İçin kelimesi de bu edatlardan birisidir. Eski Türkçe döneminden günümüze kadar ulaşan için kelimesinin ilk hâli "uçun" şeklindedir. Nedensellik edatı olarak türemiştir. Eski Türkçedeki "uç" kelimesine "+(I)n" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur.

İçin edatının anlamı nedir?

İçin kelimesinin Türk Dil Kurumunda pek çok anlamı vardır. Genellikle neden ve sonuç bildiren cümlelerde, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre için kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Amacıyla, maksadıyla

Neden ve sonuç belirten bir söz

-den dolayı, -den ötürü

Özgü, ayrılmış

Düşüncesince, kendince, göre

Hakkında

Oranla, göz önünde tutulursa

Karşılığında, karşılık olarak

Uğruna, yoluna

Süre belirten bir söz

Ant deyimleri yapan bir söz

Peki, için kelimesinin eş anlamı var mıdır?

İçin kelimesinin eş anlamları nelerdir?

İçin, bir edat olduğu içinin eş anlamlısı yoktur. Ancak Türkçede, yakın anlamlı kelimeler de eş anlamlı kelime olarak kullanılabilir. Bu yüzden için kelimesi yerine kullanabileceğimiz eş anlamlıları seçmek için cümleye bakmamız gerekir. Cümle içerisinde verdiği anlamlara göre için kelimesinin eş anlamlılarını tespit edebiliriz. Anlamsal olarak değerlendirdiğimizde için kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Amacıyla, maksadıyla

Hakkında

Karşılığında, karşılık olarak

Kendince, düşüncesince, göre

Özgü

Bu kelimeler zaman zaman için kelimesi yerine kullanılabilir. Cümle içindeki anlamına ve cümlenin bütününe bakarak hangi kelimenin kullanılacağına karar verebiliriz. Anlamına bakmadan kullanırsak anlatım bozukluğuna yol açabiliriz.

İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçin kelimesi ve eş anlamlılarının cümle içinde kullanımı, bu kelimelerin anlamlarını daha iyi anlamayı sağlayabilir. İçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlar:

Buralara gelmek için çok çalıştım. (amacıyla / maksadıyla)

Hasta olduğu için okula gelemedi. (neden sonuç)

Senin için söyleyecek bir çift lafım var. (hakkında)

Bütün bunlar için kaç para ödedin? (karşılığında)

Bu olay benim için unutulmazdı. (düşüncesince)



