EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. İçin eş anlamlısı nedir? İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçin eş anlamlısı nedir? İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dildir. Farklı yapılarda pek çok kelime bulundurur. İçin kelimesi de bir edattır. Tek başına bir anlamı olmasa da cümle içerisinde kullanıldığında cümleye anlam katar. İçin edatı yerine cümleye kattığı anlama göre farklı kelimeler kullanabiliriz. Peki, için edatının eş anlamlıları nelerdir?

İçin eş anlamlısı nedir? İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe pek çok kelime türüne ev sahipliği yapan bir dildir. Bu kelime türlerinden birisi de edatlardır. Edatların tek başlarına bir anlamı yoktur. Cümledeki kelimeler arasında ilişki kurar. İçin kelimesi de bu edatlardan birisidir. Eski Türkçe döneminden günümüze kadar ulaşan için kelimesinin ilk hâli "uçun" şeklindedir. Nedensellik edatı olarak türemiştir. Eski Türkçedeki "uç" kelimesine "+(I)n" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur.

İçin edatının anlamı nedir?

İçin kelimesinin Türk Dil Kurumunda pek çok anlamı vardır. Genellikle neden ve sonuç bildiren cümlelerde, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre için kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Amacıyla, maksadıyla
  • Neden ve sonuç belirten bir söz
  • -den dolayı, -den ötürü
  • Özgü, ayrılmış
  • Düşüncesince, kendince, göre
  • Hakkında
  • Oranla, göz önünde tutulursa
  • Karşılığında, karşılık olarak
  • Uğruna, yoluna
  • Süre belirten bir söz
  • Ant deyimleri yapan bir söz

Peki, için kelimesinin eş anlamı var mıdır?

İçten eş anlamlısı nedir? İçtenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımİçten eş anlamlısı nedir? İçtenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçin kelimesinin eş anlamları nelerdir?

İçin, bir edat olduğu içinin eş anlamlısı yoktur. Ancak Türkçede, yakın anlamlı kelimeler de eş anlamlı kelime olarak kullanılabilir. Bu yüzden için kelimesi yerine kullanabileceğimiz eş anlamlıları seçmek için cümleye bakmamız gerekir. Cümle içerisinde verdiği anlamlara göre için kelimesinin eş anlamlılarını tespit edebiliriz. Anlamsal olarak değerlendirdiğimizde için kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Amacıyla, maksadıyla
  • Hakkında
  • Karşılığında, karşılık olarak
  • Kendince, düşüncesince, göre
  • Özgü

Bu kelimeler zaman zaman için kelimesi yerine kullanılabilir. Cümle içindeki anlamına ve cümlenin bütününe bakarak hangi kelimenin kullanılacağına karar verebiliriz. Anlamına bakmadan kullanırsak anlatım bozukluğuna yol açabiliriz.

İdadi eş anlamlısı nedir? İdadinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımİdadi eş anlamlısı nedir? İdadinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçin kelimesi ve eş anlamlılarının cümle içinde kullanımı, bu kelimelerin anlamlarını daha iyi anlamayı sağlayabilir. İçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlar:

  • Buralara gelmek için çok çalıştım. (amacıyla / maksadıyla)
  • Hasta olduğu için okula gelemedi. (neden sonuç)
  • Senin için söyleyecek bir çift lafım var. (hakkında)
  • Bütün bunlar için kaç para ödedin? (karşılığında)
  • Bu olay benim için unutulmazdı. (düşüncesince)
Edat ne demek? Edat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?Edat ne demek? Edat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS ek tercihleri ne zaman?YKS ek tercihleri ne zaman?
Üniversite kayıtları başladı!Üniversite kayıtları başladı!
Anahtar Kelimeler:
için

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

DGS taban puanları ve tercih kılavuzu

DGS taban puanları ve tercih kılavuzu

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.