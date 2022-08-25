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İdadi eş anlamlısı nedir? İdadi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdadi kelimesi 1800'lü yıllarda dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Eskiden oldukça sık kullanılsa da artık güncelliğini yitirmiştir. Güncelliğini kaybetmiş idadi kelimesi yerine kullanabileceğimiz başka alternatif kelimeler var. İdadi kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

İdadi eş anlamlısı nedir? İdadi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski bir kelime olan idadi, dilimize Arapçadan geçmiştir. İsim olan idadi kelimesi Arapçada "idadî" şeklinde yazılır. Kelimenin sonundaki nispet eki olan -î nedeniyle okunuşu incedir. Arapçada "iˁdād" köküne nispet i'sinin eklenmesiyle oluşan idadi kelimesi, Osmanlı eğitim sisteminde yüksek okullara öğrenci yetiştiren orta dereceli okul anlamına gelir.

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İdadi kelimesinin eş anlamları nelerdir?

İdadinin eş anlamlısı olan kelime bir tanedir. "Lise" kelimesi, idadinin eş anlamlısıdır. Lisenin TDK'deki anlamı şu şekildedir:

  1. Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.
  2. eskimiş Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu." İdadi kelimesinin eş anlamı olan lise kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Lise kelimesi, “üniversite hazırlık okulu” anlamına gelen Fransızca "lycée" kelimesinden türemiştir. Dilimize ise 1910'lu yıllarda Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası ile gelmiştir.

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İdadi Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Lise anlamına gelen idadinin eş anlamlıları ile örnek cümleleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Liseyi birlikte okuduğum arkadaşlarımı görünce heyecanlandım.
  • Atatürk, Manastır Askeri İdadisi’nden mezun olmuştur.
  • Liseden sonra üniversiteyi okumak için şehir dışına çıktım.
  • Belki de hepimizin en çok özlediği arkadaşlıklar idadi dönemde olmuştur.
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