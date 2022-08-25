İdadi eş anlamlısı nedir? İdadi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski bir kelime olan idadi, dilimize Arapçadan geçmiştir. İsim olan idadi kelimesi Arapçada "idadî" şeklinde yazılır. Kelimenin sonundaki nispet eki olan -î nedeniyle okunuşu incedir. Arapçada "iˁdād" köküne nispet i'sinin eklenmesiyle oluşan idadi kelimesi, Osmanlı eğitim sisteminde yüksek okullara öğrenci yetiştiren orta dereceli okul anlamına gelir.
Artık dilimizde nadir olarak kullanılan idadinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
İdadinin eş anlamlısı olan kelime bir tanedir. "Lise" kelimesi, idadinin eş anlamlısıdır. Lisenin TDK'deki anlamı şu şekildedir:
Lise kelimesi, “üniversite hazırlık okulu” anlamına gelen Fransızca "lycée" kelimesinden türemiştir. Dilimize ise 1910'lu yıllarda Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası ile gelmiştir.
Lise anlamına gelen idadinin eş anlamlıları ile örnek cümleleri şu şekilde sıralayabiliriz: