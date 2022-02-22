İçindeki malzemelerle tam bir vitamin deposu! Bağışıklık güçlendirici atom çorba tarifi

Çorba, günün her öğünü tüketilen besleyici bir gıda. Sebze, et veya bakliyat katılarak hazırlanan sıcacık çorbaların kışın sizdeki yeri farklı olabilir. Soğuk havalarda dumanı üstünde tüten bir tas çorbayı içtiğinizde hem doyar hem içinizin ısındığını hissedersiniz. Bazı çorbalar ise içinizi ısıtmaktan öte bağışıklığınızı da güçlendirir. Bu çorbalardan birisi olmaya aday atom çorbayı hala denemediniz mi? Eğer cevabınız "Hayır!" ise buyurunuz atom çorba tarifine...

ATOM ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

1,5 litre tavuk suyu

1 kase ditilmiş tavuk eti

1 çay bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 tane iri havuç

1 tane patates

1 tane kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 tutam kıyılmış maydanoz

Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber

TERBİYESİ İÇİN

Yarım limon suyu

1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI