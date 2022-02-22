İçindeki malzemelerle tam bir vitamin deposu! Bağışıklık güçlendirici atom çorba tarifi

Çorba, günün her öğünü tüketilen besleyici bir gıda. Sebze, et veya bakliyat katılarak hazırlanan sıcacık çorbaların kışın sizdeki yeri farklı olabilir. Soğuk havalarda dumanı üstünde tüten bir tas çorbayı içtiğinizde hem doyar hem içinizin ısındığını hissedersiniz. Bazı çorbalar ise içinizi ısıtmaktan öte bağışıklığınızı da güçlendirir. Bu çorbalardan birisi olmaya aday atom çorbayı hala denemediniz mi? Eğer cevabınız "Hayır!" ise buyurunuz atom çorba tarifine...
MALZEMELER
1,5 litre tavuk suyu
1 kase ditilmiş tavuk eti
1 çay bardağı tel şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
1 tane iri havuç
1 tane patates
1 tane kırmızı biber
2 diş sarımsak
1 tutam kıyılmış maydanoz
TERBİYESİ İÇİN
Yarım limon suyu
HAZIRLANIŞI
Öncelikle tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.
Kızdırdığınız yağa küçük küçük doğradığınız patates, havuç ve sarımsakları ekleyerek güzelce soteleyin.
Daha sonra 1 yemek kaşığı unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Üzerine 1,5 litre tavuk suyunu karıştırarak ekleyip kaynayıncaya kadar bekleyin.
Önceden haşladığınız tavuk etini kemiklerden sıyırın ve tavuk etini diterek parçalayın.
Kaynayan karışıma tavuk parçalarını ekleyin.
Daha sonra 1 çay bardağı tel şehriyeyi ilave edin.
Tuz ve diğer baharatları ekleyin ve karıştırın.
Bir kasede terbiye için yarım limon suyu ile 1 yumurta sarısını çırpın.
Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbanın içine döküp karıştırın.
Çorbayı 10-15 dakika daha kaynatın.
Kaynattıktan sonra üzerine ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin.
Çorbanızı biraz dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
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