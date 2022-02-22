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İçindeki malzemelerle tam bir vitamin deposu! Bağışıklık güçlendirici atom çorba tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesiyle başta soğuk algınlığı olmak üzere bazı hastalıklara yakalanmamak için önlemler alırız. Özellikle bağışıklık güçlendirici gıda ve takviyeler hastalıkları önlemede yardımcı olabilir. Peki bağışıklığı güçlendirici tüm gıdaların tek bir yemekte toplanabileceğini düşündünüz mü? İşte kış sebzeli, tavuklu ve şehriyeli hem doyurucu hem bağışıklığı artırıcı atom çorba tarifi!

İçindeki malzemelerle tam bir vitamin deposu! Bağışıklık güçlendirici atom çorba tarifi

Çorba, günün her öğünü tüketilen besleyici bir gıda. Sebze, et veya bakliyat katılarak hazırlanan sıcacık çorbaların kışın sizdeki yeri farklı olabilir. Soğuk havalarda dumanı üstünde tüten bir tas çorbayı içtiğinizde hem doyar hem içinizin ısındığını hissedersiniz. Bazı çorbalar ise içinizi ısıtmaktan öte bağışıklığınızı da güçlendirir. Bu çorbalardan birisi olmaya aday atom çorbayı hala denemediniz mi? Eğer cevabınız "Hayır!" ise buyurunuz atom çorba tarifine...

ATOM ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 litre tavuk suyu

  • 1 kase ditilmiş tavuk eti

  • 1 çay bardağı tel şehriye

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tane iri havuç

  • 1 tane patates

  • 1 tane kırmızı biber

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tutam kıyılmış maydanoz

  • Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber

TERBİYESİ İÇİN

  • Yarım limon suyu

  • 1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.

  • Kızdırdığınız yağa küçük küçük doğradığınız patates, havuç ve sarımsakları ekleyerek güzelce soteleyin.

  • Daha sonra 1 yemek kaşığı unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Üzerine 1,5 litre tavuk suyunu karıştırarak ekleyip kaynayıncaya kadar bekleyin.

  • Önceden haşladığınız tavuk etini kemiklerden sıyırın ve tavuk etini diterek parçalayın.

  • Kaynayan karışıma tavuk parçalarını ekleyin.

  • Daha sonra 1 çay bardağı tel şehriyeyi ilave edin.

  • Tuz ve diğer baharatları ekleyin ve karıştırın.

  • Bir kasede terbiye için yarım limon suyu ile 1 yumurta sarısını çırpın.

  • Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbanın içine döküp karıştırın.

  • Çorbayı 10-15 dakika daha kaynatın.

  • Kaynattıktan sonra üzerine ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin.

  • Çorbanızı biraz dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

  • Damak tadınıza göre içine karabiber ve limonu ekstra olarak ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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