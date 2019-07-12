İçine anneannesinin ruhu kaçtı deyip karısını öldürdü!

31 yaşındaki Jesus Matos Sanchez ve 27 yaşındaki eşi Lorraine evliliklerinde zorlu bir süreç yaşıyorlardı.

9 yıllık birlikteliğin ardından bir süredir ortalarda görünmeyen çift arkadaşlarını endişelendirdi.

Geçen yılın 27 Kasım'ında evlerinde ölü bulunan çiftin ardından hikayenin gerçek yüzü ortaya çıktı.

Kiliseye düzenli olarak giden bir Hristiyan olan adam bir süredir karısının büyücülüğe merak saldığından şüpheleniyordu.

Bir süre sonra şüpheleri boyut değiştirdi ve karısının içine kendi büyük annesinin ruhunun kaçtığını öne sürdü.

İkili arasında artan gerilim bir gün sinir kriziyle patlak verdi ve adam karısını bıçakladı.

Ardından bir not bırakarak kendi canına kıydı.

Notta "bunu yapmak zorundaydım. Ciddi bir zombi saldırısına maruz kaldım. önce o beni öldürmeye çalıştı. Benimki meşru müdafaaydı" yazılıydı.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

