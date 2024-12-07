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  4. İçine hiçbir şey giymedi! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şeffaf seçimiyle sansürlendi! Takipçisi hiç çekinmeden sordu! 'Göğüslerin...'

İçine hiçbir şey giymedi! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şeffaf seçimiyle sansürlendi! Takipçisi hiç çekinmeden sordu! 'Göğüslerin...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 08:26
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2018 yılında Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamalarına katılmış ve gecedeki şeffaf seçimi ile çok konuşulmuştu. İçine hiçbir şey giymeyen Şahin bu haliyle çok eleştirilmiş hatta magazin programlarında sansür uygulanmıştı. Bir takipçisi ünlü isme 'göğüslerin silikon mu?' diyerek açık açık sordu. Şahin'den yanıt gecikmedi...

İçine hiçbir şey giymedi! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şeffaf seçimiyle sansürlendi! Takipçisi hiç çekinmeden sordu! 'Göğüslerin...'

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin açıklamaları ve cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isin geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret Türkiye'nin 10.n yıl kutlamalarına katılmış ve gecedeki şeffaf seçimi ile herkesi şaşırtmıştı.

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Cesur tarzı ile gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Şevval Şahin içine hiçbir şey giymeyi de tercih etmemişti. Bu haliyle eleştirilerin hedefi olan Şahin magazin programlarında sansürle gösterilmişti.

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TEPKİ ÇEKTİ

Aramızda Kalmasın sunucuları Şevval Şahin'in kıyafetini yorumlamış
Müge Dağıstanlı "Rezalet duruyor. Şevval Şahin giyinmeyerek ön planda. Blur olur yerlerde göğsün tüm hatları, alttaki kısımda da iç çamaşırın tüm detayları var ama iç çamaşırı yok gibi zaten bir şey tutturulmuş. Arkasını dönünce yok görüyorsunuz iç çamaşırı" demişti.

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'GÖĞÜSLERİN...' DİYEREK AÇIK AÇIK SORDU

Şahin'in geceden bir görüntüsüne sosyal medyada 'Göğüslerin doğal mı silikon mu acaba? Bu kadar zayıf olup dolgun olmaları...' diye bir soru soruldu. Ünlü isim takipçisinin merakını giderdi ve 'silikon değil' diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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