İçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knights konusu

Başarılı bir lise öğrencisi olan Eun Ha-Won rahmetli annesinin de istediği gibi öğretmen olmaya çalışıyor. Babasının işleri nedeniyle çok az vakit geçirdiği evde üvey annesi ve kardeşleriyle yaşıyor. Üvey annesinin sevmediği Eun Ha-Won evde kendini çok yalnız hissediyor ve üvey annesinin maddi desteğini görmediği için okurken çalışmak zorunda kalıyor. Bir gün gizemli bir adamla tanışıyor ve bu yaşlı adam Eun Ha-Won'a öğretmen olma hayalini gerçekleştirebilmesi için bir öneride bulunuyor. Bu öneriyi kabul etmesiyle hayatı değişen Eun Ha-Won'un hikayesini anlatan Cinderella and Four Knights konusu ve oyuncuları hakkındaki bütün detayları sizin için bir araya getirdik. Cinderella and Four Knights Dizisi Konusu Annesini küçük yaşta kaybeden Eun Ha-Won'un hayallerini, tıpkı annesinin de istediği gibi, öğretmen olma fikri süslüyor. Babasının işleri nedeniyle pek fazla uğramadığı evlerinde üvey annesi ve kardeşleriyle yaşıyor. Üvey annesinin maddi olarak destek vermediği Eun Ha-Won lisede okurken birçok işte çalışmak zorunda kalıyor. Ailesi tarafından dışlandığı evde yalnız bir hayat sürerken ek işler yaparak üniversite okumak için para biriktiriyor.

Bir gün Kore'nin en varlıklı isimlerinden birinin torunu olan Kang Hyun-Min ile bir anlaşma yapıyor ve onunla beraber dedesinin düğününe gitmeyi kabul ediyor. Burada Kang Hyun-Min'in dedesinin dikkatini çekiyor. Bu ihtiyar adam, Eun Ha-Won'a torunlarıyla beraber "Haneul-Sky House" isimli konakta yaşamasını ve öğretmen olma hayalini gerçekleştirmesini teklif ediyor. Eun Ha-Won ailesinin yaşattığı kötü olaylardan sonra, eğitim harcamalarının karşılanması karşılığında yapılan bu teklifi kabul ediyor. Üç erkek kuzenle ve onların korumasıyla beraber yaşamaya başlıyor. Sadece bir senedir birlikte yaşayan Kang kuzenlerin her biri ailevi sorunlar yaşıyor ve birbirleriyle iyi anlaşamıyorlar. Onların akıllanmasını, birbirleriyle iyi anlaşmalarını ve yakınlaşmalarını sağlayabilmek için Sky House'da kuzenlerle beraber yaşayacak olan Eun Ha-Won'un kabul ettiği anlaşma içinde kuzenlerle aynı evde yaşamanın yanında bir şart daha yer alıyor: Evde aşk yaşamak yasak! Cinderella and Four Knights Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Cinderella and Four Knights cast ekibinde yer alan oyuncular ve dizide can verdikleri karakterler:

Kang Ji-Woon (Jung Il-Woo) Kang Ji-Woon babası hakkında hiçbir şey bilmeden yaşıyor. Annesi öldükten sonra yetimhanede büyüyor. Kang Ji-Woon, bir anda zengin bir ailenin üyesi oluyor. Yaşlı bir adam tarafından bulunmasının ardından onlarla beraber yaşamaya başlıyor. Dik başlı olan Kang Ji-Woon yeni evindeki insanları kabul etmekte güçlük çekiyor. Yumuşak kalpli biri gibi görünse de aslında çok vahşi bir yapıya sahip. Son Na-Eun'dan hoşlanıyor. Kang Ji-Woon karakterine can veren yakışıklı oyuncu Jung Il-Woo dizileri arasında 49 Gün, My Love ve Benim Tatlı Hanımım yapımları yer alıyor. Eun Ha-Won (Park So-Dam) Annesinin ölümünün ardından babası, üvey annesi ve kız kardeşleriyle beraber yaşıyor. Eun Ha-Won, üvey annesi ve kardeşleri nedeniyle kötü bir ev hayatı yaşıyor. Akıllı, atletik ve başarılı bir lise öğrencisi olan Eun Ha-Won üvey annesinden maddi destek göremediği için birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyor. Beklenmedik bir anda tanıştığı yaşlı adamın önerisini kabul ediyor ve eğitim masraflarının karşılanması karşılığında "Haneul / Sky House" isimli konakta üç erkek kuzenle beraber yaşamaya başlıyor.

Güzel ve yetenekli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Park So-Dam; Parazit, Kraliyet Terzisi yapımlarında da yer aldı. Kang Hyun-Min (Ahn Jae-Hyeon) İstediği her kadını elde edebileceğini düşünen Kang Hyun-Min çapkınlıklarıyla tanınıyor. Para ve aşk içinde büyürken hayatın tüm fırsatları önüne seriliyor. Her kızın hayalindeki beyaz atlı prensin kendisi olduğunu düşünüyor. Kang Hyun-Min karakterini seyirciyle buluşturan Ahn Jae-Hyun dizileri arasında My Love from the Star, Blood, You're All Surrounded gibi yapımlar yer alıyor. Aynı zamanda mücevher tasarımcısı olan Ahn Jae-Hyun modellik de yapıyor. Ahn Jae Hyun dizileri dışında yer aldığı filmlerle de seyirci karşısına çıkıyor. 2014'te Fashion King, 2015'te Lucid Dream filmlerinde yer aldı. Kang Seo-Woo (Lee Jung-Shin) Sokak şarkıcılığıyla başlayan müzik kariyeri, yeteneği ve büyükbabasının desteğiyle daha ilerilere taşınıyor. Ünlü şarkıcı ve popüler bir söz yazarı haline gelen Kang Seo-Woo, ailenin gayrimeşru çocuğu olduğu için hep saklanan babasının ölümünün ardından aileye kabul ediliyor. Buna hep üzülen Kang Seo-Woo kuzenlerin arasındaki en düzgün ve iyi niyetli insan.