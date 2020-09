İçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knights konusu

Başarılı bir lise öğrencisi olan Eun Ha-Won rahmetli annesinin de istediği gibi öğretmen olmaya çalışıyor. Babasının işleri nedeniyle çok az vakit geçirdiği evde üvey annesi ve kardeşleriyle yaşıyor. Üvey annesinin sevmediği Eun Ha-Won evde kendini çok yalnız hissediyor ve üvey annesinin maddi desteğini görmediği için okurken çalışmak zorunda kalıyor. Bir gün gizemli bir adamla tanışıyor ve bu yaşlı adam Eun Ha-Won'a öğretmen olma hayalini gerçekleştirebilmesi için bir öneride bulunuyor. Bu öneriyi kabul etmesiyle hayatı değişen Eun Ha-Won'un hikayesini anlatan Cinderella and Four Knights konusu ve oyuncuları hakkındaki bütün detayları sizin için bir araya getirdik.

İşte Cinderella and Four Knights cast ekibinde yer alan oyuncular ve dizide can verdikleri karakterler:

Kang Ji-Woon karakterine can veren yakışıklı oyuncu Jung Il-Woo dizileri arasında 49 Gün, My Love ve Benim Tatlı Hanımım yapımları yer alıyor.

Kang Hyun-Min karakterini seyirciyle buluşturan Ahn Jae-Hyun dizileri arasında My Love from the Star, Blood, You're All Surrounded gibi yapımlar yer alıyor. Aynı zamanda mücevher tasarımcısı olan Ahn Jae-Hyun modellik de yapıyor. Ahn Jae Hyun dizileri dışında yer aldığı filmlerle de seyirci karşısına çıkıyor. 2014'te Fashion King, 2015'te Lucid Dream filmlerinde yer aldı.

İstediği her kadını elde edebileceğini düşünen Kang Hyun-Min çapkınlıklarıyla tanınıyor. Para ve aşk içinde büyürken hayatın tüm fırsatları önüne seriliyor. Her kızın hayalindeki beyaz atlı prensin kendisi olduğunu düşünüyor.

Kang Seo-Woo karakterine can veren Lee Jung-Shin, Temptation ve My Sassy Girl yapımlarında da yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen yetenekli oyuncu 2009'da CNBLUE grubuna bas gitarist olarak dahil oldu.

Lee Yoon-Sung (Choi Min)

Sky House konağında kalan dördüncü erkek. Üç kuzenin koruması ve evin baş kahyası olmakla beraber Kang'ın sekreterliğini yapıyor.

Cinderella and Four Knights Choi Min daha önce Snow Lotus dizisinde yer aldı.

Park Hye-Ji (Son Na-Eun)

Güzel, heyecanlı ve tutkulu bir moda tasarımcısı. Çocukluk zamanlarından beri hoşlandığı Kang Hyun-Min'e yakın olmak için kendisinden hoşlanan Kang Ji-Woon'u kullanmaktan çekinmiyor.

Cinderella and Four Knights oyuncuları arasında yer alan Son Na-Eun seyirci karşısına ilk olarak The Great Seer dizisiyle çıktı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan güzel oyuncu, A Pink isimli Güney Koreli kız grubunun vokallerinden biridir.

Cinderella and Four Knights Ne Demek?

Baek Myo'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin Türkçe anlamı "Külkedisi ve Dört Şövalye"dir.

Cinderella and Four Knights Final Yaptı mı?

"For You" ve "My Love" şarkılarına Cinderella and Four Knights OST (Original Soundtrack) albümünde yer veren, yönetmenliğini Kwon Hyuk-Chan, senaristliğini Min Ji-Eun ve Won Young-Sil'in üstlendiği dizi 2016 yılında yayınlandı. 16. bölümüyle ekranlara veda etti.