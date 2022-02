İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Lübnan ve oradaki insanlar bizden emindir, Irak ve Suriye'deki halklar ve milletler bizden emindir, Afrika'daki halklar ve liderler emindir. Bu kolay bir hadise değildir. Dünyada herkesin karakterini beşik gibi salladıkları bir anlayış içerisinde bunu sağlayabilmek kolay iş değildir." dedi.

Bakan Soylu, İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olarak telafi edilmesinin bir yanılgı olacağını söyledi.

AK Parti'nin büyük bir misyonun temsilcisi olduğunu ifade eden Soylu, sadece seçim kazanmak, şehir hastanesi, bölünmüş yol yapmak, Türkiye'nin her tarafını havalimanlarıyla buluşturmak, savunma sanayisinin millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmanın sadece temsilcisi değil, milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.

Hayat standardını yükseltmek için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyan büyük bir davanın, şuurun ve mensubiyetin bugün ki temsilcisinin AK Parti olduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş bugün dünyada gördüğünüz haksızlıkların neredeyse her tarafta kol gezdiği, kimsenin derdine kimsenin sahip çıkmadığı bir dönem içerisinde, her havaya kalkmaya çalıştığımızda, her başımızı kaldırmaya çalıştığımızda yukarıdan aşağı vuranların 'otur yerine' dedikleri yakın bir tarihin içerisinden geçerken ve özgüvenimizi parça parça içimizden almaya çalışanlara karşı, Amerika'dan Avrupa'ya kadar etrafımızdaki coğrafyada bize had bildirmeye çalışanlara karşı, alın terimizi ve zenginliklerimizi sömürmeye karşı, bu ülkenin bütün değerlerini bölüştürmek için yemin etmiş batının bütün baskılarına karşı bizi küçük ve hakir gören, bu ülkeyi parçalamak, bölmek, bütün zenginliklerini al aşağı etmek için çaba sarf edenlere karşı ve bir başbakanın idamını gözümüze baka baka her gün sabahtan akşama kadar 'eğer onların yaptıklarını yaparsanız sevdiklerinizi daha size acı verecek şekilde elinizden alırız' diye tehdit edenlere karşı niçin geldik biliyor musunuz? Tam da bunun için geldik. Bütün bunlara pabuç bırakmayan, sizden korkmuyoruz ve çekinmiyoruz diyerek tam 20 yıldır bu büyük millete hiçbir değerimizden çekinmeden ve değerimizi saklamadan ona sımsıkı sarılarak AK Parti bir siyasi parti değil, Osman Gazi'den Ertuğrul Gazi'den, Mimar Sinan'dan Hacı Bayram'a kadar bütün değerlerin taşıyıcısı olarak gören bir teşkilata bu inancı tekrar kendi adıma hatırlatmak için geldik."

- "AK Parti çok büyük bir davanın ifadesidir"

Soylu, 27 Nisan e-bildirisinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'tan 6-7 Ekim olaylarına, 15 Temmuz hain darbesinden ekonomik bütün saldırılara karşı Türkiye'yi bir gün oyunsuz ve hilesiz bırakmamaya yemin etmiş batıya karşı önemli bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Ülkenin etrafının ateş çemberi gibi olduğunu anlatan Soylu, "İran'a 10 yıllardır ambargo uygulanıyor, komşumuz. Balkanların istikrarını ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi 10 yıllardır yapıyorlar ve bize tabi olsunlar, fukara olsunlar, bir araya gelmesinler ve istikrarsız olsunlar diye ellerinden geleni yaptılar. Orta Doğu'yu karıştırmak, Orta Asya'yı özgüvensiz bir hale getirebilmek için her türlü oyunu ve tezgahı ortaya koydular. Onun için AK Parti, bir partinin ötesinde çok daha büyük bir hareketin ve davanın ifadesidir ve bayrağı geniştir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 20 yıldır Türkiye'ye ve dünyaya verilen bir anlamın olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"O da eminliktir. Türkiye'yi, hükümetimizi ve Cumhur İttifakı'nı emin bir hale getirdiniz. Eminlik bizim medeniyetimizin ve inancımızın en önemli bir kavramıdır. Biz ona sımsıkı sarılmalıyız. Bugün Lübnan ve oradaki insanlar bizden emindir, Irak ve Suriye'deki halklar ve milletler bizden emindir, Afrika'daki halklar ve liderler emindir. Bu kolay bir hadise değildir. Dünyada herkesin karakterini beşik gibi salladıkları bir anlayış içerisinde bunu sağlayabilmek kolay iş değildir. Bugün ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Her türlü saldırıya rağmen ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Her türlü öfke nöbetleri geçirmelerine rağmen, nasıl bunu yapıyorlar ve gerçekleştiriyorlar demelerine rağmen bugün ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, hangi oyunu yaparlarsa yapsınlar onların Amerikası ve Avrupası varsa bizim Erzurumumuz var."

