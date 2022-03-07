YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığında kadın personel artıyor

İçişleri Bakanlığında kadın personel artıyor

07.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016'da 32 olan kadın kaymakam sayısı 101'e ulaştı - AFAD Başkanlığında 2016'da 967 olan kadın personel sayısı da 2022'de 1057'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki kadın personel oranında artış kaydedildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2016'da 32 olan kadın kaymakam sayısı 2022 itibarıyla 101'e yükseldi.

Emniyet hizmetlerindeki kadın personel sayısı aynı dönemde 15 bin 38'den 24 bin 413'e, jandarma hizmetlerindeki kadın subay, astsubay sayısı 709'dan 2 bin 229'a, sahil güvenlik hizmetlerindeki kadın subay, astsubay sayısı ise 16'dan 101'e çıktı.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde 2016'da 422 kadın personel görev yaparken, 2022 yılında kurumdaki kadın çalışan sayısı 3 bin 116'ya yükseldi.

AFAD Başkanlığında aynı dönemdeki kadın personel sayısı 967'den 1057'ye çıktı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündeki kadın personel sayısında artış sürüyor. 2016'da 3 bin 614 olan kadın personel sayısı 2022 itibarıyla 4 bin 470'e yükselmiş durumda.

Ayrıca, bağlı kuruluşlardaki gibi bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfında çalışan kadın personel sayısı da arttı.

Bu sınıfta 2016'da 7 bin 995 kadın personel bulunuyorken, bu yıl itibarıyla 12 bin 351 kadın personel görev yapıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardıAnkara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardı
Ukrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyorUkrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyor
Kardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştüKardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştü
Anahtar Kelimeler:
kaymakam İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
13:05
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.