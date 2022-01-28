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İclal Aydın annesini paylaşıp içini döktü! "Annemi İzmir’den İstanbul’a taşıyan ambulansı takip eden..."

28.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın annesinin bir fotoğrafını paylaşarak takipçileriyle dertleşti. İclal Aydın alzheimer olan annesiyle ilgili yaptığı paylaşımda "2016 yazından bir sabah... Annemin Ankara’daki evini kapatmamızdan bir yıl sonra. Bizi çocukları değil kardeşleri sanıyordu" dedi.

İclal Aydın annesini paylaşıp içini döktü! "Annemi İzmir’den İstanbul’a taşıyan ambulansı takip eden..."

İclal Aydın annesi ve kardeşiyle çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaşarak duygusal bir metin yazdı. İclal Aydın alzheimer olan annesiyle ilgili hissettiklerini anlatarak takipçilerine içini döktü. Hastalık süreçlerinde kardeşinden gördüğü desteğe değinen Aydın "İyi ki varsın kardeşim. İyi ki kardeşimsin. Azmin, varlığın ve cesaretinle kahramanımsın" dedi.

İclal Aydın paylaşımında ise şunları anlattı: "2016 yazından bir sabah... Annemin Ankara’daki evini kapatmamızdan bir yıl sonra. Bizi çocukları değil kardeşleri sanıyordu. Ama konuşabiliyordu, kendi yemeğini yiyebiliyordu, yürüyordu… Yaygın bir hastalık artık ne yazık ki. Ne çok evde ne çok hikaye var. Kiminin çocuğu, kiminin anne, babası… Özdemir Asaf’ın bir dizesi hiç çıkmıyor aklımdan: Kime sorsan evinde bir oda eksik...

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AĞIR HASTAYDIM VE YOLLAR KAPALIYDI

Kimimiz anlatıyoruz, kimimiz içe kapanıyoruz. Kimimiz paylaştıkça azaltıyor kederini, kimi yok saydıkça güçlü hissediyor kendini. 2015’den beri annemle ilgili resmi işlemlerin sorumlusu bendim. Şimdi kardeşim devralıyor. Annemi İzmir’den İstanbul’a taşıdık yeniden. Ben sonucunun ne olacağını henüz bilmediğim ama elbette büyük bir umutla başarılı, uzun ömürlü olmasını dilediğim bir işin içindeyim biliyorsunuz. Ayvalık’ta dizi çekimlerim sürerken, ağır hastaydım ve tüm yollar kar altındaydı. Annemi İzmir’den İstanbul’a taşıyan ambulansı takip eden, bana sürekli haber veren kardeşimin varlığına şükrediyordum başım ateşler içindeyken. Kardeşim bir yandan danışanları ile online terapilerine devam ediyor bir yandan da diğer prosedürlerle ilgileniyordu.

ÜTÜTÜT

Eğer sizden küçük ya da büyük kardeşiniz, kardeş kadar yakınlarınız, iyi kötü para kazandığınız bir işiniz varsa bu tür sağlık sorunlarını çözmek için yollarınız da var demektir. Bu yüzden özellikle kız çocukları size sesleniyorum: bir mesleğiniz olması için tüm gücünüzle çalışmalısınız. Hayattaki manevra gücünüz işinizden, kazancınızdan gelecektir. Annem mesleğinde çok başarılı bir kadındı. Kız çocuklarının okuması onun için çok önemliydi. Tanıdığı tanımadığı pek çok çocuğun okumasına vesile oldu. Bizi bekleyen gelecek bir muamma. Kim elden ayaktan düşer bilemiyoruz."

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İclal Aydın
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