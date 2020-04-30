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İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

İclal Aydın, anneannesi Sabire Çoker'i kaybetti. Aydın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti

İclal Aydın, Instagram hesabından anneannesi Sabire Çoker’in fotoğrafını paylaşarak, vefat haberini paylaştı.

Aydın “Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor.

iclalaydininstagram

Anneannem şimdi Ihlara'da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire'yi yeniden göğsüne aldı” dedi…

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