İclal Aydın kızı Lal'i doğurduktan sonra... "Göz göze gelip ağladığım kişi Eda Özülkü"

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan İclal Aydın kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlamasıyla duygusal anlar yaşamıştı. Zamanının büyük bölümünü yazdığı kitaplara ayıran ve Urla'da sakin bir hayat süren İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de adından söz ettirmişti.

İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Kızı Lal'i kucağına aldığı günden karesini paylaşan İclal Aydın, o dönem çocuk sahibi olabilmek için büyük çaba veren yakın arkadaşı Eda Özülkü ile yaşadığı duygu dolu anları satırlara döktü.

İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in doğumuna ait anılarını dile getirdiği paylaşımında yazdıkları:

"Kızım Lal eski albümleri karıştırırken bunu bulmuş.

18 Kasım 2002 doğum yapalı bir kaç saat olmuş. Göz göze gelip ağladığım kişi Eda Özülkü.

O tarihlerde Eda ve Metin anne baba olmak için verdikleri mücadeleden yorgunlar. O anı öyle iyi hatırlıyorum ki. Eda’nın elimi tutan elini sıkıyordum. Ve bütün gücümle şu duayı ediyordum içimden: Allah’ım ne olur Eda’ya da bu sevinci yaşat.

HİÇ KONUŞMADAN AĞLAŞTIK

Birkaç ay sonra Eda bir kez daha denemeye karar verdi. Bir akşam üstü ev telefonu çaldı. Açtım. Arayan Metindi.

“İclal…” dedi. Sesi bir garipti.

“Ne oldu?” diye sordum endişeyle.

“Eda’nın test sonucu geldi…” dedi ve sustu.

O sustu ben sustum. Soramadım bile.

“Eda hamile” dedi zar zor.

Sonra Metin ağladı telefonda ben ağladım. Hiç konuşmadan ağlaştık. Sevinçten ağladık. Derken ikizler geldi dünyaya… Lal şimdi bir genç kız onlar iki delikanlı… Nasıl geçti habersiz o yıllar sahi?"



