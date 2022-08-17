İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri neler?

İçli köfte tarifi araştırılmaya başlandı. İçli köfteyi hazırladıktan sonra artan kısmı buzdolabında saklayabilirsiniz. Peki içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Soğanları ince ince doğrayın. Sıvı yağı tavaya alın ve doğranan soğanları ilave edip pembe rengini alana dek kavurun. Ardından kıyma ilave edin ve suyu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Salça da ekleyip üç dakika daha kavurduktan sonra biraz su ilave edin. Baharat, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz ilave edin ve ocağın altını kapatın.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatın. Suyu çekildiğinde irmik salça baharatlar tuz ekleyip 15 dakika kadar azar azar suyu eklenip iyice yoğurun. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmaması gerekir.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alıp baş parmak ile ara ara su alarak içi ince bir şekilde açın. İçi koyun ve yukarı doğru limon şeklinde uzatın. Diğer malzemelere de aynı işlemi uygulayın. Ardından içli köfteleri kızgın bir bardak sıvı yağda kızartın. Afiyet olsun...

