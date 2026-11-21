İçli köfte, ince bulgurlu dış hamuru ve baharatlı kıymalı iç harcıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak evde içli köfte hazırlayanların en sık karşılaştığı sorunlardan biri, köftelerin haşlama sırasında çatlaması veya tamamen dağılması.

İÇLİ KÖFTEYİ HAŞLARKEN BU HATAYI YAPMAYIN

İçli köftenin haşlama sırasında çatlamasının en önemli nedenlerinden biri, köfteleri fokur fokur kaynayan suyun içinde pişirmek.

Su çok şiddetli kaynadığında köfteler tencerenin içinde sürekli hareket ediyor ve birbirlerine çarpabiliyor. Bu durum, özellikle ince açılmış veya yeterince iyi kapatılmamış köftelerin çatlamasına yol açabiliyor. Bu nedenle içli köfteleri haşlarken suyun kaynar durumda olması ancak şiddetli biçimde fokurdamaması gerekiyor. Köfteler suya bırakıldıktan sonra ocağın altı biraz kısılarak kontrollü bir kaynama sağlanmalı.

Ayrıca tencereye aynı anda çok fazla köfte koymamak da önemli. Köftelerin rahat hareket edebileceği kadar boşluk bırakılması, birbirlerine çarparak zarar görme riskini azaltıyor.

HAMURUN KIVAMI ÇATLAMAYI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

İçli köftenin dağılmaması için yalnızca haşlama aşamasına dikkat etmek yeterli değil. Dış hamurun doğru kıvamda hazırlanması da büyük önem taşıyor. Hamurun yeterince yoğrulmaması, bulgurun tam olarak yumuşamaması veya fazla kuru kalması, köftelerin şekillendirme ve pişirme sırasında çatlamasına neden olabiliyor.

İyi hazırlanmış bir içli köfte hamurunun kolay şekil alması, açılırken kenarlarından parçalanmaması ve bütünlüğünü koruması gerekiyor.

Hamur açılırken çatlaklar oluşuyorsa az miktarda su ekleyerek yeniden yoğurmak yardımcı olabilir. Ancak suyun bir anda fazla miktarda eklenmesi hamurun gereğinden fazla yumuşamasına yol açabilir.

Hamurun yeterince yoğrulması ve kullanılan bulgurun uygun incelikte olması, daha dayanıklı bir dış katman elde edilmesini sağlıyor.

İÇ HARCI SICAK OLMAMALI

İçli köfte hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntı da iç harcının sıcaklığı. Yeni pişirilmiş, sıcak kıymalı harcın doğrudan köftenin içine doldurulması, hamurun şekillendirilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle kıymalı iç harcın önceden hazırlanması ve tamamen soğutulması öneriliyor.

Soğumuş iç harç, köftenin daha kolay kapatılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca harcın fazla sulu olmaması da önemli. Fazla yağlı veya sulu bir iç harç, köftenin dış yüzeyinin bütünlüğünü korumasını zorlaştırabiliyor.

KÖFTENİN UÇLARINI KAPATIRKEN DİKKAT

İçli köftenin haşlama sırasında açılmasının bir başka nedeni de uçlarının yeterince iyi kapatılmaması. Hamur ince açıldığında köftenin bazı bölgeleri diğerlerinden daha zayıf kalabiliyor. Özellikle uç kısımlarında oluşan küçük açıklıklar, haşlama sırasında büyüyerek köftenin parçalanmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle iç harç yerleştirildikten sonra köftenin uçları dikkatlice birleştirilmeli ve yüzeyinde çatlak kalmadığından emin olunmalı. Dış hamurun mümkün olduğunca eşit kalınlıkta açılması da pişirme sırasında köftenin bütünlüğünü korumasına yardımcı oluyor.

HAŞLAMA SUYUNA TUZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

İçli köfte haşlanırken suya tuz eklenmesi, köftenin lezzetini destekleyen önemli ayrıntılardan biri. Bazı geleneksel tariflerde haşlama suyuna az miktarda limon suyu da ekleniyor. Ancak limon suyunun köftelerin çatlamasını kesin olarak önlediğine ilişkin güçlü bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bu nedenle köftelerin dağılmasını önlemek için asıl dikkat edilmesi gereken noktalar hamurun doğru kıvamda hazırlanması, köftelerin sağlam kapatılması ve haşlama suyunun kontrollü kaynaması.

KÖFTELERİ SÜREKLİ KARIŞTIRMAYIN

İçli köfteleri haşlarken yapılan hatalardan biri de tencerenin sık sık karıştırılması. Özellikle pişmenin ilk dakikalarında köfteler henüz hassas olduğu için kaşıkla yapılan sert müdahaleler dış yüzeylerinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle köfteler suya bırakıldıktan sonra mümkün olduğunca kendi hâlinde pişmeye bırakılmalı. Gerekirse yapışmayı önlemek için çok hafif hareketlerle müdahale edilmeli. Pişen köfteler ise delikli bir kepçe yardımıyla dikkatlice sudan çıkarılmalı.