Mynet Trend

İçtiği sudan alkol çıkan minik Masal: “Çok korktum, öleceğimi sandım"

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 12.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi” diye konuştu.

Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavına giren 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay’ın içtiği suyun içinden alkol çıktı. Yaşanan olay üzerine gerekli yerlere şikayette bulunan dede Hayrettin Avcı, firmadan ve bayiden davacı olduğunu söyledi.

'ÇOK KORKTUM, ÖLECEĞİM SANDIM'

Yaşanan olayı anlatan minik Masal, çok korktuğunu ve öleceğini sandığını belirtti. İstanbul Masal Oktay, “Ben gittim sınavdan önce içtim. Öğretmenin odasındaydım. Fazla içmedim. Kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen ‘Çocuğa ne içirdiniz’ dedi. Dedem kokladı ve rakı olduğunu söyledi. Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi. Hala biraz canım acıyordu. Boğazıma kadar geldi korkuyordum ama sınavımı bitirdim. Çok önemli bir sınavdı. Annem söylemişti bunu” diye konuştu. (İHA)

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Bahçeyi temizlemek istediler ama...Büyük bir felakete yol açtılar!Bahçeyi temizlemek istediler ama...Büyük bir felakete yol açtılar!
Tam 139 gün oldu, umudunu kesmeden arıyor!Tam 139 gün oldu, umudunu kesmeden arıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınav istanbul su yerine alkol içti

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Meteoroloji uyarmıştı! Pendik ve Tuzla'yı sağanak vurdu

Meteoroloji uyarmıştı! Pendik ve Tuzla'yı sağanak vurdu

Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı

Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı

Dünyanın en pahalı tablosu onun yatından çıktı!

Dünyanın en pahalı tablosu onun yatından çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Aile içi tartışmada kan döküldü! Babasına sinirlenince...

Aile içi tartışmada kan döküldü! Babasına sinirlenince...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kadınlara şiddeti protesto ederken 'saldırıya uğradı!'

Kadınlara şiddeti protesto ederken 'saldırıya uğradı!'

Diyarbakır'da vahşet! Önce kurşun yağdırıp yaraladılar sonra hızlarını alamayıp...

Diyarbakır'da vahşet! Önce kurşun yağdırıp yaraladılar sonra hızlarını alamayıp...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
dede şişeleri karıştırmış
sahte rakı üretimi tam gaz devam ediyor diyecektin sanırım
Okula rakı getirmişse pislik öğretmen en agır şekilde cezalandırılmalı..fakat 8 yaşında muhtemelem 2.sınıf ögrencisi, cok çok onemli bir sınavdı bu diyor..ne sınavi bu kardeşim? amaçları ne acaba? Tazminat falan mı koparmak istiyorlar?
Ne Cezami Bu Mukaddes Firmaya Odul Verilmeli 50 kurusluk su Sisesine Nimeti koymuş..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar

Bahçeyi temizlemek istediler ama...Büyük bir felakete yol açtılar!

Antalya'da 139 gün önce kaybolan üniversiteli Kader Buse aranıyor

Tam 139 gün oldu, umudunu kesmeden arıyor!

Babasına kızıp arabasını yaktı!

Babasına kızıp bunu yaptı! Böylesi görülmedi

Saka kuşu avlayan Suriyeli'ye rekor ceza!

Saka kuşu avlayan Suriyeli'ye rekor ceza!

Ne ceset, ne kayıp eşya arıyorlar! Tüm bu uğraşın sebebi...

Ekipler bakın bu kez ne için uğraştı!

Lunaparkta akıl almaz kaza

Lunaparkta akıl almaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.