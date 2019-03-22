İçtiğiniz su hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Yaşamın olmazsa olmazı su hakkında öğrendiğimizde ufkumuza bir pencere daha açacağımız bilgiler ve 22 Mart Dünya Su Günü'nün önemi hakkında tüm bilinmeyenler haberimizde...

22 Mart tarihini, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için önemli bir gündür.

Peki, içtiğimiz su hakkında bunları biliyor muydunuz?

-Gezegenin %70.9 u sudur.

-Ortalama insan vücudunda %50 ile 65 arasında su bulunur.