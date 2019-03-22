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İçtiğiniz su hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bugün Dünya Su Günü! Peki hayat kaynağımız olan su hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Dünya Su Günü ne zaman ve neden ilan edildi?

İçtiğiniz su hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Yaşamın olmazsa olmazı su hakkında öğrendiğimizde ufkumuza bir pencere daha açacağımız bilgiler ve 22 Mart Dünya Su Günü'nün önemi hakkında tüm bilinmeyenler haberimizde...

22 Mart tarihini, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.
Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için önemli bir gündür.

Peki, içtiğimiz su hakkında bunları biliyor muydunuz?

-Gezegenin %70.9 u sudur.

-Ortalama insan vücudunda %50 ile 65 arasında su bulunur.

-İnsan su içmeden normal şartlarda en fazla 7 gün yaşayabilir.

-Yeni doğan bebeklerin vücudunun %78 i sudur.

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-Küveti doldurmak için 280 litre suya ihtiyaç vardır. 5 dakikalık duşta 40 litre ile 100 litre arasında su harcanır.

-Dünya çapında 1.8 milyar insan dışkıyla kirletilmiş su içmektedir.

-Ortalama bir amerikalı günde 370 litre su kullanırken , avrupada bu rakam 135 litredir.

-Afrika, Sahra civarlarında ortalama kişi başı 8 ile 20 litre arasında su kullanılmaktadır.

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-Su enzimlerin çalışmasında etkili rol oynadığından vücudumuz için gereklidir.

-Toplu olarak hesaplandığında Afrika'da kadınların ve çocukların su almak için gittiği günlük yol , Ay'a 16 defa yolculuk etmeye eşdeğerdir.

-Tuvaletin çalışması günde 600 litreden fazla su harcayabilir.

-Şişelenmiş suların 4 te 1 i belediyenin su kaynağından geliyor.

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-Atmosferde dünyadaki nehirlerin hepsinden daha fazla su vardır.

-Kişi kendini susamış hissettiğinde vücudundaki suyun %1 ini kaybetmiş demektir.

-Çok yoğun bir fiziksel aktivite sonrası yağdan değil,sudan kaybedilir.

-Yeryüzündeki suyun sadece 10 da 3 ü insanlar için kullanılabilirdir.

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-Sağlıklı bir kişi günde 48 bardak su içebilir.

-Saf su (sadece hidrojenden ve oksijenden oluşan su) nötrdür ve 7 pH değerine sahiptir.

-Dünya bir teraryum gibidir. Nadiren su kaybına uğrar. Madde döngüsü vardır.

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