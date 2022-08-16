İdare eş anlamlısı nedir? İdarenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İdare kelimesinin TDK’daki ilk anlamı; yönetme, yönetim ve çekip çevirme şeklindedir. Tüm anlamları isim olan bu kelime, kamunun hizmet bölümünü de ifade eder. Hoş görme, göz yumma ve yetinme gibi anlamlara da gelmektedir. İdare eş anlamlısı olan kelimeler, bu anlamları vermektedir. Çok fazla anlamdaşı vardır ve doğru kullanım için kelimenin cümle içindeki anlamına bakmak gerekir.

İdare Kelimesinin Eş Anlamlı Sözcükleri Nelerdir?

İdare kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bu kelimeler birbiri yerine doğrudan kullanılamasa da anlamına göre cümle içinde idare yerine kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olup aynı anlama gelen idare kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şunlardır:

Yönetim

Yönetme

Tutum

Yetinme

Hoş görme

Kuruluş

İdare kelimesi ile aynı anlama gelen bu kelimeler, cümle içinde de aynı anlamı vermektedir. Yalnızca cümle içinde kullanım amacına göre hangisinin tercih edileceğine karar verilmelidir. İdare kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri daha iyi öğrenmek için cümle içinde kullanımına bakılmalıdır.

İdare Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Konuşma dilinde sıkça kullandığımız idare kelimesi, genellikle birleşik olarak idare etmek şeklinde söylenir. Ayrıca isim halinde kamu kuruluşlarındaki yönetim kısmını bildirdiğinden tek başına da kullanılabilir. İdarenin eş anlamlıları ile örnek cümleler oluşturarak bu kelimeyi pekiştirmek mümkündür. İdare kelimesinin geçtiği bazı cümleler şunlar:

İdare içinde bazı problemler yaşadığımız doğru.

Günlerce bir şişe su ile idare etmek zorunda kaldım.

Elimde kalan son parayla idare etmeye çalışıyorum.

Kurum idaresi tarafından çağırıldım.

Patron sorarsa beni idare edebilir misin?

Birleşik olarak da sıkça kullanılan idare kelimesi için bazı örnekler ise şunlardır; idare etmek, idaresini bilmek, idare hukuku, kamu idaresi.



