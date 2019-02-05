İddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyor

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SİNEMA TV  | 05.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Sundance Film Festivali’nde yayımlandıktan sonra her sahnesi ayrı olay yaratan Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia ettikleri James Safechuck ve Wade Robson’ın yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığı Leaving Neverland belgeselindeki yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyor

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasından yola çıkarak hazırlanan ve 4 saat süren tartışmalı belsegel Leaving Neverland, Sundance Film Festivali’nde izleyicilerin karşısına çıktığından beri Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddiaları her geçen gün tansiyonu yüksek tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. Belgeselde yer alan ve kamuoyuna yansıyan son iddia ise kan donduran cinsten. Leaving Neverland belgeselinde anlattıklarıyla herkesin ilgi odağı haline gelen Wade Robson, pop ikonu Michael Jackson’ın 14 yaşındayken kendisine tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini iddia etti.

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1 Mart 1996 tarihinde Michael Jackson, o sırada kaldığı New York’taki lüks bir otelde çocuk istismarı suçlamalarıyla ilgili sorguya alındığı anların 3 saatlik VHS görüntüleri kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 37 yaşındaki Jackson’ın bir hayli gergin göründüğü videolarda Macaulay Culkin, Jordan Chandler ve Brett Barnes’a yönelik çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Michael Jackson, konuşmasında kendisini Hz. İsa’yla bir tutarak herkesin onu yanlış anladığını söylüyor. Jackson’ın ayrıca çocuklara uygunsuz davrandığı anlara şahit olduğu personeli tehdit ettiği de iddialar arasında. Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddiaları bu kadarla da sınırlı değil! Wade Robson’ın anlattıklarına göre, Michael Jackson kendisini 7 yaşından itibaren 7 yıl boyunca suistimal etmiş.

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4 saatlik Leaving Neverland belgeselinde yer alan tüm iddialara efsane popçunun ailesi ve hayranları ateş püskürüyor. Jackson’ın ailesi yaptıkları açıkalamada tüm iddiaları şiddetle reddediyor ve belgeseli “Michael Jackson’ın anısı üzerinden para kazanmak için yapılmış çirkin ve acıklı bir girişim” olarak adlandırıyor. Belgesel Mart ayında ABD’deki çeşitli televizyon kanallarında gösterilecek.


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michael jackson Leaving Neverland James Safechuck Wade Robson Çocuk istismarı

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