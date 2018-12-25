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İddialar doğru çıktı! Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul kadrosunda

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ÜNLÜLER  | 25.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Yayınlandığı 85’in üzerinde ülkede 25 lisana çevrilen TRT'nin reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul', kadrosuna yeni oyuncu dahil etmeye devam ediyor.

İddialar doğru çıktı! Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul kadrosunda

Yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu Diriliş Ertuğrul; Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Didem Balçın, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete’nin aralarında bulunduğu güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tekden Film imzalı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katılıyor.

Dizinin bir süredir ekibine dahil olacağı konuşulan İlbilge Hatun'un (Hande Soral) kız kardeşi Sırma rolünü Öykü Çelik canlandıracak.

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Güzel, cesur ve alımlı bir genç kız olan Sırma, zaman zaman kötücül taraflarıyla da dizideki tansiyonu yükseltecek.

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'Diriliş Ertuğrul'un diğer yeni oyuncusu ise daha önce Mehmetçik Kutül Amare'de Niyazi rolüne hayat veren Uğur Karabulut... (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Çelik diriliş: ertuğrul Engin Altan Düzyatan

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