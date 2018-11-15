İddialı polisiye dizi Bozkır'dan ilk fragman yayınlandı! Bozkır dizisi ne zaman başlıyor?

Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'nin yer aldığı 'Bozkır', izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Birbirinden farklı yapımlara imza atan BluTV'de yayınlanacak polisiye dizide Yiğit Özşener ve Ekin Koç'u, bir cinayetle başlayıp büyüyen bir düğümü çözerken seyredeceğiz. Bozkır dizisi 30 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

YİĞİT ÖZŞENER VE EKİN KOÇ'U ZAMANA KARŞI ZORLU BİR KOVALAMACA BEKLEYECEK!

ARC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Levent Cantek'in senaryosuna imza attığı ve yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu 'Bozkır'ın yayınlanan yeni teaser'ı Özşener ile Koç'u cinayetlerin arkasında oldukça güç bir mücadelenin beklediğini gösteriyor.

Konusu ve türü itibariyle şimdiden merak uyandıran dizi, sürükleyici ve gizemlerle dolu kurgusuyla izleyicileri temposu yüksek bir yolculuğa çıkaracak.



